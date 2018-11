Cum poți să ai un Crăciun de designer

La doar câteva zile de la febra reducerilor de Black Friday, două întrebări se aud la tot pasul: „Ce faci de Revelion?” și „Când apar vitrinele de Crăciun?”. Dacă la prima răspunsurile variază de la cele mai serioase la meme și virale, recunoaștem cu toții că, atunci când vine vorba de Crăciun, avem o slăbiciune. Și chiar dacă sărbătoarea Crăciunului este despre bucuria de a fi împreună, familie și timp de calitate, uneori mintea ne zboară și la lucruri mai... lumești.Cu siguranta fiecare dintre noi a visat, cel puțin o dată, la luminițele din Paris, bradul din centrul New York-ului sau decorațiunile marilor hoteluri. Anul trecut, ne-am entuziasmat gândindu-ne la bradul de Crăciun de la Westfield San Francisco Centre, semnat de designer-ul Matthew Schwam, care și-a arogat premiul de „cel mai instragramabil brad de Crăciun”. Și pe bună dreptate. Tot pentru un brad întors au optat și cei de la Hotel del Coronado, din California, alegând, de această dată, mai multă culoare și urmând tema „Winter of Whimsy”. Pe lista preferințelor a fost și bradul de Crăciun realizat de celebra casă Maison Pierre Frey pentru Hotel Costes, Paris. Din materiale colorate, broderii, lumini și plante. Nu putea lipsi din top nici bradul de Crăciun de la hotelul Four Seasons din Paris, semnat de Jeff Leatham, designer floral. Dacă în anii trecuți am suspinat la fiecare dintre aceste decorațiuni, la aranjamente de Crăciun speciale, la brazi inediți, anul acesta e mai simplu.Poți avea ușor un brad de Crăciun semnat de un designer.Floria organizează, în perioada 15 noiembrie-16 decembrie, un concurs și oferă ca premiu un Crăciun de designer. Așadar, dar vrei să ai un brad de Crăciun unic, semnat de un designer olandez, trebuie doar să te înscrii. Regulile sunt simple: cumpără flori, decorațiuni florale, aranjamente de Crăciun sau coronițe din oricare din Florăriile Floria sau de pe www.floria.ro . Dacă optezi să mergi în florării, cumpără produse florale, aranjamente de Crăciun sau plante de minim 100 de lei, apoi completează toți pașii necesari înscrierii. Dacă alegi să comanzi online, vei fi automat înscris în concurs și ai șansa să câștigi bradul de Crăciun oferit de Floria, semnat de un designer olandez.Nu trebuie decât să faci un gest frumos sau să îți faci ție o bucurie, și ai șansa să câștigi. Nu trebuie decât să cumperi flori, aranjamente de Crăciun sau plante, și apoi să aștepți extragerea. Aceasta va avea loc în jurul datei de 16 decembrie, deci în timp util pentru ca bradul să ajungă la tine și să alegi locul cel mai potrivit din casă pentru el. Mai multe detalii despre participarea la concurs găsești pe www.floria.ro sau în Florăriile Floria.