Concorde Old Bucharest Hotel - cel mai nou hotel din Centrul Vechi al Bucureștiului

Dacă te întrebi ce este Concorde Old Bucharest Hotel, afla că înseamnă confort de ultimă oră într-o clădire monument istoric recent reconstruită, cu multiple atracții turistice la un pas distanță.

Centrul Vechi al Bucureștiului este o stare de spirit, ce reprezintă armonie: între trecut și prezent, parfum istoric și tendințe, estetic și funcțional. Poți găsi vibrații istorice și confort ultramodern în inima Bucureștiului vechi și nou totodată? Da. Într-o clădire monument, situată pe cea mai veche stradă din București, cu facilități de 4 stele, în inima trepidantă a orașului – Concorde Old Bucharest Hotel. Cafenele, restaurante, centre de business, shopping mall-uri și puncte de transport în comun – totul la distanță de câteva minute. Un punct ideal de a porni în explorarea orașului.Denumirea Străzii Franceze se datorează stabilirii reședinței consulului Franței la București și de aceasta se leagă atât petrecerile mondene strălucitoare, cât și marele incendiu din 1847. Ceva a ramas însă constant de-a lungul vremurilor: parfumul unic al acestei străzi istorice.Povestea clădirii Concorde începe la 1878, când a fost construită în stilul eclectic al epocii, cu influențe neoclasice. În perioada comunistă, reconstrucția clădirii a fost neglijată, iar în 2006 elementele de arhitectură neo-clasică abia mai puteau fi recunoscute. Lucrările de reconstrucție, restaurare și consolidare au fost demarate în anul 2012 și păstrează fațadele originale, reconstruite în cel mai mic detaliu. Restaurarea acestei clădiri-monument istoric s-a realizat respectându-se toate standardele internaționale de siguranță. Istoria continuă, însă Concorde Old Bucharest Hotel conservă cu grijă urmele prețioase ale altor epoci.Situat în centrul Bucureștiului, la intersecția dintre Splaiul Independenței și Strada Franceză, Concorde Old Bucharest Hotel promite o experiență urbană desăvârșită. Cele 38 de camere elegante oferă turiștilor confort ultramodern: mobilă din lemn masiv, ferestre care se deschid către panorame spectaculoase, Wi-Fi gratuit și toate dotările necesare pentru a petrece timp de calitate. Pe lângă acestea, pune la dispoziția oaspeților sală de fitness modern echipată, cabină de masaj, saună, bar.Aflat în imediata apropiere de Piața Unirii, având la dispoziție o largă diversitate de transporturi în comun, Concorde Old Bucharest Hotel este unul dintre locurile cele mai potrivite din București pentru organizarea unui eveniment tip corporate, fie că e o întâlnire de afaceri, o lansare de produs, conferință de presă sau chiar gală.Poți utiliza un spațiu de evenimente care vine în întâmpinarea dorințelor tale și a oaspeților tăi cu multiple servicii premium, îndeplinind și cele mai detaliate și non-conformiste specificații.Sala Paris oferă o experiență personalizată fiecărui client dornic de organizarea unui astfel de eveniment, remarcându-se prin flexibilitate și deservind oricărui scop, de la ședințe până la workshop-uri și teambuilding-uri. Internet Wi-Fi, LCD monitor, videoproiector, flipchart, sistem ClickShare, sonorizare, toate detaliile sunt luate în considerare pentru organizarea ireproșabilă a evenimentelor tale.Pentru turiștii millennial, Concorde Old Bucharest Hotel este ideal, fiind situat chiar în Centrul Vechi, acolo unde trepidanta viață de noapte se întâlnește cu intensele provocări gourmet și cu nenumăratele atracții turistice.Lansat în urmă cu un an, hotelul livrează atât turiștilor aflați în călăorie de afaceri, cât și amatorilor de petrecere a timpului liber confort, calitate și valoare alături de o varietate largă de experiențe locale. La Concorde Old Bucharest Hotel stilul de ospitalitate propus - relaxat, dar și energic – este atuul pe care se mizează în crearea unei experiențe turistice de neuitat.Despre Concorde Old Bucharest HotelCreat special pentru noua generație de îndrăgostiți de călătorie, Concorde Old Bucharest Hotel oferă calitate, confort și valoare, staff prietenos și calificat și… zâmbete pe măsură. Hotelul întruchipează dragostea pentru viață și călătorie, ajutând turiștii să exploreze și să descopere un alt București, care să rămână în sufletele lor. Lansat în iunie 2017, Concorde Old Bucharest Hotel este o locație vibrantă, încărcată de culoare și istorie, care își întâmpină zilnic oaspeții dornici de experiențe inedite.