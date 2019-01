"‘Ajutor! Iubesc și doare!"- primul ghid de igienă emoțională din România

Andrei Vulpescu (scriitor și blogger de relații) și Gabriela Dumitriu (psihoterapeut integrativ) au lansat cartea ‘Ajutor! Iubesc și doare!’. Este vorba despre primul ghid de igienă emoțională din România. Lansarea a avut loc marți, 22 ianuarie, la Joben Bistro București. Cu această ocazie, cei doi autori au vorbit despre acest concept nou pentru piața autohtonă."Suntem extem de bucuroși pentru faptul că am reușit să lansăm acest ghid. Atât eu, din cei 5 ani de experiență de blogging de relații, cât și Gabriela, care are o vastă experiență de cabinet, am realizat că igiena emoțională este obligatorie în vremurile actuale. Pornind de la tiparele educaționale care ni s-au aplicat, am structurat conceptul de igienă emoțională, plasând acest concept între granițele României. Piața este plină de cărți de dezvoltare personal, însă marea problemă este că aceste cărți n-au nicio legătură cu particularitățile socio-culturale din România. Asta a fost marea provocare în scrierea acestui ghid – să facem o carte utilă pentru români. Am reușit să realizăm acest lucru, am reușit să scriem o carte care vorbește despre: auto-cunoaștere, despre asumarea responsabilității pentru propria viață, despre schimbare și construcție, despre igiena de renunțare, sau cum să renunți la balastul emoțional pe care îl cari în spate pe parcursul vieții, despre frica de singurătate, despre comunicare și, de ce nu, despre fericire sau starea de bine.Sunt teme despre care se vorbește puțin, spre deloc, în spațiul public, din păcate, însă în practica noastră, în interacțiunea cu oamenii, sunt chestiuni care afectează puternic viețile românilor. Sperăm ca de aici încolo și alții să preia acest concept cu scopul de a-l dezvolta. Scopul final, al nostru, al tuturor, este binele general. Așa că ne bucurăm că am făcut un prim pas și sperăm ca cititorii să aprecieze munca noastră", a declarat Andrei Vulpescu la lansare.La eveniment au participat vedete precum…, surpriza serii fiind asigurată de Ștefan Știucă, printr-un mini-recital de excepție. ‘Ajutor! Iubesc și doare – ghid de igienă emoțională’ este publicată la Editura Bookzone.