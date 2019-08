Carmen Tocala, membru in Boardul Central al Federatiei Internationale de Baschet

Dupa ce in luna iunie a acestui an a reusit performanta de a fi prima femeie aleasa in functia de vicepresedinte al FIBA Europe, Carmen Tocala a fost desemnata astazi membru in Boardul Central al Federatiei Internationale de Baschet, FIBA. Astfel, fosta mare sportiva a fost aleasa de catre cei 156 de reprezentanti ai federatiilor nationale din lume, alaturi de alti 12 membri din 5 continente, sa conduca baschetul mondial pentru urmatorii 4 ani. Dupa ce timp de 13 ani a condus Federatia Romana de Baschet si Autoritatea Nationala pentru Sport, calitatile de lider si manager sportiv ale lui Carmen Tocala sunt apreciate si la nivel continental, ea fiind pe prima pozitie desemnata de Europa pentru postul de membru al Boardului Central.

Baschetul este cel mai raspandit sport de pe glob, o dovada in acest sens fiind faptul ca FIBA insumeaza 213 state in timp ce in Comitetul Olimpic International sunt inscrise doar 208 de tari.

Presedintele forului pentru următorii patru ani va fi Hamane Niang, ales în unanimitate, anterior el fiind vicepreşedinte al forului.

Prima şedinţă a Boardului, in noua sa formula, va avea loc în 14 septembrie, la Beijing, acolo unde se desfăşoară Cupa Mondială 2019.

Carmen Tocală (57 de ani) activează de nouă ani în Board-ul FIBA Europe.

Este fostă jucătoare a naţionalei României, iar după ce a încheiat sportul de performanţă a fost antrenor şi manager.

“Aceasta noua performanta la nivel mondial ma face sa ma simt un om implinit. Am suferit cand m-am retras din activitatea sportiva, cand adrenalina nu a mai facut parte din viata mea, dar sunt bucuroasa ca am reusit sa continui in sportul pe care il iubesc ca manager la nivel mondial. Viata de dupa teren, moment cu monent, devine o competitie cu tine insati”, a declarat Carmen Tocala.





