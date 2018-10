Anca Ștefan, Digital and Consumer Intelligence Manager L'Oréal România, a fost promovată în poziția de Chief Digital Officer Rusia și Kazakhstan

Începând cu 1 noiembrie, Anca Ștefan, Digital and Consumer Intelligence Manager L'Oréal România, preia poziția de Chief Digital Officer Rusia și Kazakhstan în cadrul L'Oréal. Este al doilea român care este promovat în cadrul companiei la nivel internațional anul acesta și primul român care are o poziție în board.Anca și-a început parcusul la L'Oréal în urmă cu patru ani, după o perioadă lungă de timp în care a lucrat la una dintre cele mai importante agenții de advertising din țară. Anca și-a început cariera în digital încă de la începuturile industriei în România. Cu 12 de ani de experiență în comunicare și publicitate, a fost unul dintre primii experți în digital care s-a alăturat echipei L'Oréal, cu scopul de a consolida și duce la următorul nivel divizia Digital.„Preluarea noii misiuni în cadrul L'Oréal Rusia este, în primul rând, o confirmare a angajamentului meu luat față de două constante ale carierei mele profesionale din ultimii ani: online-ul și L'Oréal. Sincolo de acesta, vine într-un moment în care, după patru ani în cadrul L'Oréal România, am reușit să pun bazele strategiei și departamentului digital, să deschidem canalul de e-commerce și să declanșăm creșterea accelerată, să setăm niște procese interne coerente, astfel încât să putem absorbi rapid și eficient tot know-how-ul care vine din grup.Ce urmează reprezintă, în linii mari, ajustarea strategiei de digital globale, extrem de coerentă de la o țară la alta, la o piață de aproape zece ori mai mare. Diferența majoră și, implicit, o provocare extraordinară pentru mine este dată de faptul că, după zece ani de online în Romania, merg să îmi desfășor activitatea pe o piață unde monopolul Google-Facebook nu există și unde media online este fragmentată între mai mulți jucători.Iar acest lucru îl văd ca pe o provocare de a depăși mindsetul în care eram obișnuită să activez. Autoprovocarea este un must have în lumea VUCA a generației noastre (dominată de volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate)”, a declarat Anca Ștefan.Anca are o experiență vastă în domeniu și o imagine de ansamblu asupra schimbărilor, fiind mereu conectată la ceea ce se întâmplă în industrie. În calitate de Digital and Consumer Intelligence Manager L'Oréal România, Anca a condus transformarea digitală a companiei și a creat primul departament de experți în digital, dovedindu-și capacitățile de lider.În acești patru ani, Anca a colaborat îndeaproape cu toate diviziile și a coordonat prezența în digital a mai multor branduri din cadrul companiei precum: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Vichy, La Roche-Posay, L'Oréal Professionnel, Kiehl’s.Mai mult decât atât, a coordonat strategia de creștere în e-commerce și a contribuit la lansarea primului canal propriu din cadrul companiei – Kiehl’s. Pe parcursul carierei, Anca Șefan a obținut rezultate spectaculoase și a consolidat relațiile cu partenerii cheie. De asemenea, a creat și a inovat în campanii importante de brand și corporate, recunoscute la festivalurile de profil și clasate în Leaderboards.Un lider ambițios, cu planuri și idei inovatoare, Anca și-a adus o contribuție importantă în cadrul companiei, iar acum a venit momentul să inspire și să consolideze divizia de digital într-o nouă poziție în cadrul L'Oréal Rusia, o piață cheie pentru grupul L'Oréal. Promovarea Ancăi într-o țară strategică pentru grup reprezintă un moment de bucurie și mândrie pentru L'Oréal România.