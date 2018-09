Lenovo prezintă noi soluții inteligente și parteneriate la Transform 2.0

Lenovo a lansat, în cadrul evenimentului Transform 2.0, o serie de noi produse, parteneriate și soluții concepute pentru mediul de afaceri, care demonstrează strategia continuă de Transformare Inteligentă a companiei. Strategia reflectă perspectiva unică de business a Lenovo asupra modului de dezvoltare de soluții cu funcții inteligente care transformă mediul de business și îmbunătățesc experiența utilizatorilor.



Transformarea Inteligentă va reinventa și restructura sisteme întregi de producție, management și guvernare la nivel global. Această strategie este condusă de tehnologii emergente, inclusiv de inteligență artificială, realitate augmentată, Internet of Things, blockchain și conexiune 5G. Lenovo excelează în aceste tehnologii cu baza în cloud, distribuite prin infrastructură, inclusiv rețele, și redate de dispozitive.



Anunțurile de astăzi răspund apetitului pentru noi dispozitive și computere care răspund cerințelor clienților și consumatorilor, valorificând potențialul datelor, al cloud computing-ului și cel de machine learning.



„Astăzi, prezentăm parteneriatele și anunțurile despre produse de top din industrie, demonstrându-ne eforturile pentru realizarea potențialului deosebit al Transformării Inteligente”, a declarat Yang Yuanqing, CEO Lenovo. „De la cel mai mare portofoliu de dispozitive din lume, poziția de lider în centre de date până la soluțiile verticale inteligente susținute de algoritmi și dezvoltând pe baza parteneriatelor puternice pe care Lenovo le-a construit de-a lungul timpului, avem manualul complet pentru Transformarea Inteligentă. Lenovo este un business pregătit pentru viitor și suntem un partener care contribuie la transformări inteligente pentru companii globale, în fiecare zi”.



Inovațiile Lenovo dezvoltă capacitatea și puterea de calcul pentru conexiunile care schimbă business-uri și societăți.



Lenovo Data Center Group (DCG) anunță un parteneriat strategic

Deciziile de business și parteneriatele Lenovo contribuie la îmbunătățirea societății actuale și viitoare, cu scopul de a susține clienții și partenerii să se adapteze, să se dezvolte și să gestioneze condițiile economice actuale pe măsură ce își transformă businessul. De asemenea, Lenovo a anunțat un nou parteneriat cu NetApp (NASDAQ: NTAP), autoritatea în domeniul soluțiilor de date pentru infrastructuri de tip hybrid cloud. Parteneriatul strategic global, de miliarde de dolari, va permite clienților să își modernizeze arhitecturile IT și să își accelereze transformarea digitală. Valorificând punctele forte ale ambelor companii, Lenovo și NetApp vor dezvolta și introduce pe piață noi produse și soluții de stocare a datelor tip flash storage, de înaltă performanță, care vor scala din zona de edge până în zona de core network și mai departe în cloud. Parteneriatul include un nou joint venture în China pentru a oferi soluții personalizate pentru piața locală de stocare a datelor și centre de date, care înregistrează cea mai rapidă creștere din lume.



„La Lenovo, continuăm să ne diferențiem pe piața centrelor de date prin soluțiile noastre focusate pe clienți. Parteneriatul cu NetApp demonstrează angajamentul nostru de a oferi cele mai bune oferte de stocare și management al datelor pentru clienții noștri. Abordarea pentru dezvoltarea produselor și serviciilor de centre de date demonstrează că lucrăm cu cei mai buni parteneri din industrie, pentru a oferi tehnologia potrivită pentru clienți pe măsură ce aceștia își implementează propriul proces de Transformare Inteligentă”, a declarat Kirk Skaugen, vicepreședinte executiv Lenovo și președintele Data Center Group.



Lenovo Intelligent Device Group (IDG) anunță soluții pentru securitatea și managementul software-ului

Lenovo anunță ThinkShield, o nouă abordare pentru securizarea dispozitivelor pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Întrucât companiile au nevoie mai mult ca oricând să își protejeze datele sensibile, ThinkShield oferă o serie de tehnologii și controale, de la BIOS și firmware pentru autentificare și physical/virtual endpoint management până la shutter-ele fizice pentru camere, cititoarele de amprentă și managementul lanțului de aprovizionare. Prin colaborarea cu parteneri precum Intel, MobileIron și Absolute, Lenovo oferă utilizatorilor și administratorilor mai multe modalități de păstrare a datelor în siguranță.„Intel și Lenovo au un parteneriat de lungă durată pentru a valorifica inovația în plus față de platforma Intel® vPro™ pe segmentele importante pentru businessuri, precum securitatea”, a declarat Tom Garrison, vicepreședinte Client Computing Group și GM Desktop, Commercial & Channel (DCC) Intel. „Lenovo ThinkShield face un pas în față prin caracteristici precum Transparent Supply Chain și autentificare pe baza mai multor factori, fiind astfel o soluție puternică care ajută la protejarea forței de muncă moderne de astăzi”.Organizațiile se îndreaptă către modelul software-as-a-service (SaaS), 73% dintre acestea raportând că vor ajunge în proporție de 80% în cloud până în 20201. Business-urile, departamentele funcționale, echipele și indivizii achiziționează modelul SaaS pentru a-și construi propriile structuri tech stack și o fac fără IT. Prin Lenovo AirStack, prima soluție de gestionare de tech stack, organizațiile pot controla toate structurile prin identificarea, gestionarea și optimizarea investițiilor de software.De asemenea, Lenovo a prezentat cel mai nou dispozitiv din portofoliul de laptopuri premium ThinkPad X1, ThinkPad X1 Extreme. Laptopul subțire și ușor, cu Windows 10, este dedicat utilizatorilor și consumatorilor cu nevoi de calcul de înaltă performanță și este primul care include placă grafică dedicată NVIDIA.Este ideal pentru muncă intensă, editare foto/video, randare, aplicații mixte virtuale și augmentate.În plus față de multitudinea de dispozitive și soluții, Lenovo ajută la transformarea productivității și colaborării, pregătind mediul pentru ca oamenii să lucreze mai inteligent cu tehnologiile emergente inovatoare. Cu ajutorul instrumentelor IT inteligente, Lenovo își propune să susțină transformarea comercială prin tehnologie, reușind în același timp să inoveze prin Transformare Inteligentă.„Utilizatorii din mediul de business sunt obișnuiți cu o tehnologie excelentă acasă, cu telefoane de ultimă generație, tablete, PC-uri și dispozitive smart. Își doresc aceeași tehnologie și la birou”, a declarat Christian Teismann, vicepreședinte senior și General Manager Lenovo Worldwide Enterprise Bussiness. „Utilizatorii își doresc o interacțiune mai inteligentă, cu ecrane mai bune, precum și cu funcții touch, audio și de voce îmbunătățite, precum cele de pe noul ThinkPad X1 Extreme; instrumente de colaborare mai bune, precum ThinkSmart Hub; și soluții de securitate mai puternice precum ThinkShield, care le protejează dispozitivele, identitatea și datele. Nicio altă companie nu are experiența și portofoliul de hardware, software și soluții pentru a veni în întâmpinarea acestor așteptări”.Evenimentul anual reunește profesioniști din domeniul tehnologiei și prezintă cele mai recente produse Lenovo, conferințe și prezentări ale experților și influențatorilor din industrie, cei care modelează viitorul inteligenței artificiale și al altor tehnologii transformatoare. Urmăriți acualizări pe StoryHub și Twitter.