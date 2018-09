David Duchovny vine pentru prima dată în România

Singurul actor care a câștigat Golden Globe pentru “Cel mai bun actor” într-o serie de Televiziune atât la categoria Comedie, cât și Dramă! Actorul care a jucat alături de nume mari precum Brad Pitt, Mimi Rogers, Julia Roberts, George Clooney Robin Williams. A făcut furori în ”Dosarele X” și ”Californication”. Actorul care a scris 3 cărți și a lansat deja 2 albume muzicale.



Aflat pe ultima sută de metri cu lucrul în studio pentru cel de-al treilea album, actorul și-a stabilit turneul European din 2019. Și-a anunțat fanii din întreaga lume pe Facebook-ul său. În România ajunge pe 10 februarie 2019, iar biletele sunt deja puse în vânzare!

Pentru prima dată în România, țară pe care a pus-o în agenda de turneu a doua, după Rusia, David va concerta alături de band-ul sau, la Sala Palatului în data de 10 februarie 2019, în concertul EVERY THIRD THOUGHT TOUR.

Turneul poartă numele albumului, iar Bucureștiul este o destinație extrem de așteptată de artist. El a spus că a auzit multe despre căldura publicului român și că i-au primit foarte bine toate filmele și serialele, abia așteptând să compară în fața acestuia pe 10 februarie la ora 20.00.

Cu ocazia acestui turneu, David Duchovny revine pentru a doua oară în Europa în calitate de cântăreț. Și o face întrucât primul turneu a avut un succes răsunător! De altfel, mesajul lui este pe cât de simplu, pe atât de puternic: SEE YOU IN EUROPE!



Biletele s-au pus in vanzare astfel:

Categoria VIP - 350 lei

Categoria 1 - 250 lei

Categoria 2 - 150 lei

Categoria 3 - 120 lei

Categoria 4 - 90 lei

Biletele se pot achiziționa Online: Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro Myticket.ro și în rețeaua magazinelor partenere și la casa de bilete a Sălii Palatului.