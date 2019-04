Cum învingi dependența: lecții importante de la foști alcoolici

Dependența de alcool afectează unul din 12 adulți de-a lungul vieții. Astăzi vă dezvăluim ce și-ar fi dorit alcoolicii să știe în momentele dificile, când aveau impresia că nu mai au control asupra vieții lor.

Lecțiile de viață împărtășite de persoanele care au depășit alcoolismul ne arată că voința, răbdarea și efortul de a-ți reface sănătatea vor avea rezultatele dorite dacă nu renunți. Dependența poate ajunge foarte departe și ai putea chiar să crezi că deja a preluat controlul, dar poți recupera ce ai pierdut în momentul în care ai o motivație suficient de puternică. Există multe lucruri pe care alcoolicii și-ar fi dorit să le știe în timp ce luptau pentru a-și reveni, iar concluziile lor după o perioadă îndelungată de la momentul în care au renunțat definitiv la alcool dezvăluie detalii emoționante despre motivația de a supraviețui și de a găsi un lucru mai important care să le ghideze viața.



Iată ce lecții ne împărtășesc:



1. „Nu mi-am dat seama că am o problemă până când nu am încercat să mă opresc”

Joe Schrank a început să aibă probleme cu alcoolul din adolescență. La 25 de ani a fost diagnosticat cu depresie și tot atunci și-a dat seama cât de mult se baza pe alcool pentru că medicamentele care i-au fost prescrise interziceau băuturile. „Alcoolul avea un rol prea important în viața mea și nu mai aveam nicio modalitate de a mă ascunde și de a nega că am o problemă”, spune acesta.

După ce nu a mai băut alcool timp de 20 de ani acesta a dezvăluit că sportul l-a ajutat să renunțe și că cei doi fii ai săi l-au motivat în permanență. „În copilărie mă deranja cât de mult bea tatăl meu. Niciunul dintre copiii mei nu m-a văzut bând alcool și vreau ca lucrurile să continue așa. Dependența a dispărut din viața mea. Familia este cel mai important lucru pentru mine”, spune Schrank.



2. „Reabilitarea nu este ca o problemă pe care o poți rezolva numai dacă muncești mai mult”

De curând Traylor Johnson a sărbătorit 22 de ani de când nu s-a mai atins de alcool. „Merită să sărbătorești reabilitarea în fiecare lună. Nu contează anii, ci fiecare zi. Revenirea la normal pe termen lung nu se poate realiza decât luând fiecare zi pe rând. Mi-a luat mult timp să mă vindec din punct de vedere emoțional. Am avut nevoie de sprijinul medicilor, terapeuților, de un program clar de exerciții fizice și de o variantă pentru situațiile în care credeam că nu mă pot opri. Nu m-am gândit niciodată la o viață întreagă în care nu voi bea, ci am rezistat în fața provocărilor de zi cu zi și așa am ajuns aici”, spune acesta.



3.

Laura Ward a gustat alcool prima dată în timpul adolescenței și în curând a văzut că nu poate să se limiteze la o singură băutură. Între timp și-a înființat un blog care sprijină alcoolicii și a recunoscut că nu a înfruntat această problemă până în momentul în care copiii ei au început să meargă la școală. „Nu puteam să recunosc că am o problemă. Eram atât de dependentă de alcool încât am fost la un pas de a pierde totul”, spune aceasta. În 2013 a început să bea în fiecare zi, de când plecau copii la școală și până seara târziu, când leșina. „Mi-am dat seama că nu puteam funcționa fără alcool și că era doar o chestiune de timp până când organismul meu va ceda sau voi avea un accident în trafic. Mi-era teamă să beau, dar și să nu beau. Uitasem cum era să fiu trează și să mă descurc fără un pahar de alcool”, dezvăluie aceasta.

„Am lucrat de atunci cu un terapeut care m-a ajutat să identific obiceiurile care îmi făceau rău și să le înlocuiesc cu o rutină sănătoasă. Am învățat să mă respect, să mă valorific și să mă iubesc din nou. Nu contează ce cale alegi, atâta timp cât reușești să învingi”, adaugă aceasta. După aceea, într-o dimineață din martie 2014, când Laurei îi era atât de rău pentru că nu băuse deloc încât nu putea nici măcar să meargă, a luat o sticlă de bere în mână și de atunci a decis să se oprească., adaugă aceasta.



4. „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o viață fără alcool poate fi atât de împlinită”

Pe vremea când Joy Clubb își începea reabilitarea nici nu-și imagina câte beneficii urma să aibă doar pentru că elimina alcoolul din viața ei. „Dacă mi-ar fi spus cineva că voi avea viața de astăzi fără să beau deloc nu aș fi crezut. Aprecierea și afecțiunea pe care le am pentru mine însămi și pentru familia mea, alături de credința care m-a făcut mai puternică sunt avantaje inestimabile ale reabilitării. Mă pot uita în oglindă și sunt mulțumită de ceea ce văd. Nu mi-am redescoperit numai încrederea în mine, ci am transformat acest lucru într-o carieră și sunt consilier pentru a ajuta și alte persoane care suferă de alcoolism să-și revină și să se bucure de tot ceea ce le înconjoară”, spune aceasta.