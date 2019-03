Ce cred medicii, dar nu îți pot spune direct

Sunt multe lucruri pe care medicii ți le-ar spune dacă nu ar fi presați de timp sau nu ar crede că te vor supăra. Află ce ar vrea să știi sau ce obiceiuri îi deranjează.

Lucrurile de care sunt deranjați medicii te-ar putea surprinde, dar de multe ori este vorba în primul rând de faptul că percep că nu ai grijă de tine așa cum trebuie.



Iată ce cred medicii, dar nu au deloc ocazia să-ți spună:



1. „Lasă telefonul deoparte!”

„Mă deranjează foarte tare când pacienții trimit tot timpul SMS-uri în timpul consultului. Este ca și cum mi-ar spune că nu-i interesează ce sfaturi am să le dau. Este o lipsă de respect. Am lăsat uneori pacienții care vorbeau la telefonul mobil și am primit următorul pacient”, spune dr. James Salwitz, oncolog din New Jersey.



2. Oncologii nu suportă rozul

„Sigur că este bine să se organizeze evenimente caritabile pentru a se strânge fonduri pentru pacientele care suferă de cancer la sân, dar în luna octombrie dedicată acestei afecțiuni este ca și cum toată lumea poartă roz, iar pacientele diagnosticate se simt prost pentru că li se reamintește tot timpul de boala cu care se luptă”, spune dr. Salwitz.



3. „Nu-mi cere să mint”

„Mi s-a întâmplat de multe ori să primesc un telefon de la fiul sau fiica unui pacient care îmi spune că are dureri, dar îmi cere să nu-i spun cine mi-a zis. Nu ar trebui să știu, dar deja știu. Vreau să discut cu pacientul și să-i spun că știu că nu îmi dezvăluie toate simptomele, dar tendința membrilor familiei de a ține totul secret îmi îngreunează activitatea”, spune dr. Vincent Bufalino, chirurg cardiovascular din Chicago.



4. „Programările la care nu ai apărut mă îngrijorează foarte tare”

„Vreau să le ofer pacienților mei cea mai bună îngrijire și mă supără să văd că mă acuză că vreau multe consulturi pentru a plăti o nouă vacanță sau o casă mai mare. Ar fi mai bine să fie responsabili și să vină la control la intervalele recomandate pentru că orice întârziere nu va face decât ca tratamentul să dureze mai mult și să fie mai costisitor”, spune dr. Colleen DeLacy, dentist din Michigan.



5. „Mai bine mai târziu decât niciodată”

„Când un pacient ajunge foarte târziu la consult, cu mulți ani mai târziu, îl voi întâmpina tot cu un zâmbet pentru că, deși știu că probabil și-a neglijat starea de sănătate în acest interval, acum a revenit la cabinet și putem începe să ne ocupăm împreună de refacerea organismului. , spune dr. David Liu, medic de familie din Sacramento, California. , spune dr. David Liu, medic de familie din Sacramento, California.



6. „Uneori și eu am nevoie de înțelegere”

„Și medicii suferă de depresie, așa că nu o lua personal dacă un specialist se poartă distant cu tine. Mulți medici își sacrifică viața de familie sau timpul liber petrecut cu prietenii pentru a-și sprijini pacienții, iar dacă au făcut acest lucru timp de mai mulți ani s-ar putea simți rău. Este nevoie și de empatie din partea pacienților, nu poate porni mereu numai de la medici”, spune dr. Pamela Wible, medic de familie din Eugene, Oregon.



7.

„Îmi place atunci când pacienții de la urgență îmi descriu tot contextul, de exemplu că alergau la fel ca de obicei când au apărut durerile în piept. Este mult mai util pentru mine decât dacă mi-ar spune pur și simplu că au dureri”, spune dr. Lisa Wen, cardiolog de la Universitatea George Washington.



8. „Am încredere în intuiția ta”

„Părinții sunt inteligenți și intuiția le va spune dacă este ceva în neregulă cu sănătatea copilului. Întotdeauna le iau grijile în serios”, spune dr. Wendy Sue Swanson, medic pediatru din Washington.



9. „Te contrazic cu mare grijă”

„Chiar dacă un pacient nu are dreptate, nu este deloc util să-i spun direct. Nu încerc niciodată să conving pe cineva fără să am dovezi clare”, spune dr. Mark Liponis, medic de familie din Massachusetts.