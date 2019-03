7 adevăruri pe care pacienții le dezvăluie numai medicilor

Ai putea fi șocat de lucrurile pe care i le poate spune medicului o persoană la care ții. Descoperă principalele adevăruri rezervate sub forma confesiunilor din cabinetul medicului.

Medicii nu își judecă pacienții, chiar dacă fac lucruri greșite sau ar trebui să-și îmbunătățească obiceiurile. Există adevăruri pe care persoanele obișnuite nu le-ar spune familiei sau cunoscuților, dar nu ezită să i le împărtășească unui specialist.



Iată ce adevăruri au fost ascultate de medici, fără să fie bănuite de apropiați:



1. „Consum 10.000 de calorii la o singură masă la fast food”

„De foarte multe ori m-am trezit înconjurată de ambalaje de la fast food care reprezentau mii de calorii. Mă simțeam rușinată și nu am putut să-i împărtășesc nimănui ce mi se întâmpla. Nu vroiam să știe nimeni cât de multă mâncare consumam pe ascuns, dar într-o zi medicul meu m-a întrebat ce fel de alimentație am și am izbuncit în plâns. A fost prima persoană căreia i-am spus. Nu mă mai simt atât de singură și am început o terapie care mă ajută”, dezvăluie o pacientă.



2. „Iau medicamente pentru a mă menține slabă”

„Pentru a-mi păstra jobul trebuie să fiu foarte slabă, la fel cum eram în adolescență. Nu este corect, dar așa funcționează industria în care activez. Folosesc medicamente riscante pentru a rămâne la aceleași dimensiuni. Știu că nu este sănătos, dar nu am spus niciodată nimănui. La un moment dat am început să am palpitații și am mers la medic. Credeam că am un atac de cord! A fost foarte amabil și mi-a spus că mulți pacienți procedează la fel ca și mine. Mi-a explicat cum să renunț la aceste pastile. Nu sunt încă gata să fac acest lucru, dar mă bucur că știu ce opțiuni am”, este mărturisirea altei paciente.



3. „Nu iau medicamentele prescrise”

„Soția mea a insistat să merg la medic pentru a primi un tratament pentru depresie care să mă ajute. M-a făcut să mă simt puțin mai bine, dar la un moment dat nu am mai luat pastilele. Vreau să rezolv eu singur această problemă. Nu-i spun soției că nu iau tratamentul, dar i-am spus medicului când m-a întrebat dacă am nevoie de un flacon nou”, spune un pacient.



4. „Mă enervează exercițiile fizice”

„Medicul meu îmi reamintește tot timpul cât de mult contează să fac exerciții, iar eu îi spun de fiecare dată că nu îmi pasă. Nu-mi place deloc să fac mișcare. Îmi dă tot timpul pliante frumos colorate cu diferite programe de gimnastică și le las în mașină până la următorul consult. Viața este prea scurtă ca să mi-o petrec făcând ceva care mă deranjează”, afirmă un alt pacient.



5. „Sunt alcoolic”

„De fapt nu i-am spus medicului exact acest lucru, dar i-am descris ce cantitate de alcool beau și cât de des, ceva ce nu am dezvăluit nimănui până acum. El mi-a spus că aș putea avea o problemă cu alcoolul și am început să merg la terapie”, spune un pacient.



6. „Cancerul mă omoară lent”

„Familia mea știe că am cancer, dar nu le-am spus cât de grav este. Cancerul este în stadiul patru, iar în acest moment nu mai am nicio speranță să mă vindec, ci fac chimioterapie pentru a-mi prelungi viața. Nu știu cum să le spun soției și copiilor mei. Este o conversație imposibilă pentru mine și îi iubesc pentru că văd că încă sunt convinși că voi fi bine. Nu vreau să le răpesc această speranță. Medicul meu știe cât de gravă este boala, însă”, dezvăluie un pacient.



7. „Am leșinat când s-a născut copilul meu”

„În timp ce soția mea năștea am început să mă simt amețit și să am o stare de greață. Exact în momentul în care s-a născut fiul meu îmi amintesc că o țineam de mână și deodată am văzut negru în fața ochilor, iar ultimul lucru pe care l-am auzit a fost cum medicul striga asistentele ca să mă prindă. Este adevărat că soția mea, medicul și asistentele știu, dar nu am mai spus altcuiva”.