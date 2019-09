Cum arată primele piese din colecția vestimentară caritabilă creată de Meghan Markle

Meghan Markle a lansat prima serie de piese vestimentare din colecția dedicată unui proiect caritabil. Ducesa de Sussex a colaborat cu Smart Works, una dintre organizațiile de caritate pe care le susține, pentru a crea o colecție capsulă pentru ținute office.

Colecția poartă denumirea The Smart Set și a fost lansată joi.





Misiunea organizației Smart Works este aceea de a oferi resurse vestimentare și consiliere femeilor aflate în dificultate care sunt în căutarea unui loc de muncă și doresc să meargă la interviuri de angajare. Prin urmare, este evident de ce Meghan a ales ca prima sa colecție să include haine potrivite pentru mediul profesional. Această colecție capsulă include câteva piese de care orice femeie ar avea nevoie pentru a-și crea o garderobă potrivită pentru birou: o cămașă, o pereche de pantaloni, un sacou, o rochie și o geantă.





Pentru a se asigura că fiecare piesă este perfectă, Ducesa a apelat la casele de modă britanice Jigsaw, Marks and Spencer și John Lewis, dar și la prietena sa bună, designerul vestimentar Misha Nonoo.





Colecția cu scop caritabil funcționează după o politică numită 1:1. Pentru fiecare piesă vândută, o alta va fi donată, prin intermediul Smart Works, unei femei care nevoie de ea. Primele haine au fost scoase la vânzare joi, 12 septembrie, în magazinele Marks and Spencer și John Lewis. Restul creațiilor din colecție vor fi disponibile în curând, după ce Meghan va lansa oficial colecția.





„De când m-am mutat în UK, a fost foarte important pentru mine să întâlnesc comunități și organizații care realizează proiecte cu însemnătate mare, și pe care să încerc să le ajut cu orice pot pentru a le amplifica impactul”, a declarat Meghan, potrivit dailymail.co.uk.





„În luna septembrie a anului trecut am lansat cartea de bucate 'Together' ('Împreună') cu femeile de la Hubb Kitchen din Grenfell. Acum, un an mai târziu, sunt încântată să celebrăm lansarea unei alte inițiative a femeilor care susțin femeile și a comunităților care colaborează pentru binele colectiv”, a adăugat Ducesa de Sussex.





„Atunci când cumperi o piesă din colecția Smart Set Capsule Collection pentru Smart Works, aceeași piesă va fi donată către Smart Works și odată cu ea vor fi oferite unei femei încrederea și susținerea de care are nevoie pentru a intra în domeniul profesional și pentru a face un pas important în construirea unei cariere. Le mulțumesc celor patru branduri care și-au unit forțele pentru a susține Smart Works în cadrul acestui proiect special, plasând scopul nobil deasupra profitului și comunitatea deasupra competiției”, a mai spus Meghan Markle.

Foto: Hepta; DailyMail