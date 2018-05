Trucuri de stil inspirate de Meghan Markle. Orice femeie le poate urma

Numeroase femei consideră stilul vestimentar al lui Meghan Markle ca fiind şic, dar în acelaşi timp relaxat. Descoperă reguli de stil inspirate de soţia Prinţului Harry

Rochie cu decolteu V

Cămaşă albă şi jeanşi rupţi

Bluză albă, sacou negru şi pantaloni negri

Ţinută all black cu palton texturat

Ţinută elegantă cu pantaloni scurţi

Rochie cu printuri florale

Fustă lungă

Pulover alb şi pantaloni negri

Chiar dacă ţinutele sale se vor schimba radical odată ce a devenit soţia Prinţului Harry şi Ducesă de Sussex, Meghan rămâne în continuare un exemplu de stil şi o sursă de inspitaţie.Fie că poartă ţinute elegante şi sofisticate, potrivite pentru covorul roşu sau evenimete speciale, fie că îşi face apariţia purtând haine casual, precum jeanși rupţi şi cămaşă, fosta actriţă americană arată întotdeauna impecabil.Descoperă câteva trucuri de stil pe care le poţi învăţa de la proaspăta soţie a Prinţului Harry:O rochie cu decolteu adânc poate fi în acelaşi timp sexy şi sofisticată, dacă alegi lungimea potrivită. Asociază cu o pereche de pantofi nude cu toc înalt, care creează efectul vizual de alungire a picioarelor. Nu uita să asortezi cu o poşetă plic în aceeaşi nuanţă nude, pentru ca ţinuta să fie elegantă şi sofisticată.O cămaşă simplă, albă, va arăta excelent în asociere cu o pereche de jeanşi de un albastru deschis. Este una dintre cele mai simple şi relaxate ţinute purtate de Meghan de-a lungul timpului, dar care arată excelent. O astfel de combinaţie poate deveni una dintre ţinutele tale casual de bază. Acest stil se potriveşte oricui. Actuala Ducesă de Sussex a asociat ținuta cu balerini maro şi o geantă mare de umăr în aceeaşi nuanţă. Jeanşii rupţi pot fi la fel de bine asortaţi şi cu o pereche de pantofi cu toc înalt. Nu uita să bagi cămaşa în pantaloni în partea din faţă, pentru a obţine iluzia unor picioare mai lungi.Dacă vrei o ţinută perfectă pentru întâlniri de afaceri, un interviu sau un eveniment business, atunci această combinaţie este alegerea ideală. Optează pentru un sacou cu o croială impecabilă, care îţi vine perfect. Pentru un plus de feminitate, alege o bluză cu o fundă masivă şi nu uita să accesorizezi cu bijuterii discrete, precum o pereche de cercei cu perle mici.Oferă un plus de luminozitate unei ţinute all black purtând un cardigan sau un palton într-o nuanţă deschisă precum gri, camel, bej etc.Meghan a ales în acest caz un palton texturat, care şterge din monotonia unui look complet uniform. Asociază cu o pereche de loafers negri, care completează perfect look-ul.Credeai că pantalonii scurţi nu sunt eleganţi? Meghan Markle demonstrează că poţi compune o ţinută cât se poate de sofisticată în jurul acestei piese vestimentare. Vedeta a asociat o pereche de pantaloni scurţi în dungi, cu talie înaltă, cu un tricou simplu, alb şi un sacou cu dungi verticale. Ţinuta este completată perfect de pantofi nude cu toc înalt.Numeroase femei evită printurile pentru că se tem să nu greşească atunci când le asortează cu alte elemente din garderobă. Dar este mai simplu decât crezi să poţi printuri, aşa cum o demonstrează şi această ţinută purtată de Meghan. Vedeta a purtat o rochie cu imprimeuri florale în nuanţe de verde, alb şi negru, pe care a asortat-o cu sacou, poşetă şi pantofi negri.O fustă lungă conică sau cu croială dreaptă este ideală pentru a obţine un look conservator şi elegant. Meghan a purtat o astfel de fustă la o întâlnire oficială şi a asortat-o cu un sacou scurt în aceeaşi culoare şi o pereche de pantofi negri cu toc înalt.Poţi arăta impecabil şi atunci când porţi o ţinută simplă, formată din pulover şi pantaloni. Meghan Markle a optat pentru un pulover alb, cu guler larg şi o pereche de pantaloni negri. Secretul unui lok perfect în acest caz este alegerea unei combinaţii clasice şi sofisticate de culori, precum alb şi negru. De asemenea, alege un pulover cu o croială deosebită, care să adauge un plus de originalitate ţinutei tale.