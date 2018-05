Sense Limited Edition: tinute elegante pentru ocazii speciale

Sense Limited Edition este colectia desenata de catre designerul Andreea Tincu pentru ocazii speciale. Colectiile Sense sunt realizate exclusiv cu operatori romani, in fabricile proprii, iar tesaturile sunt high quality, importate de la producatori cu traditie din Italia, Spania si Franta.

Vara este sezonul in care rochia devine vedeta garderobei, iar propunerile Sense sunt colorate, fresh sau pastel, excelente pentru nunti, banchete sau evenimente de tip garden party. Cu o adresabilitate larga in ceea ce priveste publicul tinta, rochiile Sense Limited Edition au forme diverse, create pentru siluete cat mai diferite.Daca preferi sa iti evidentiezi corpul printr-un croi feminin si atragator, opteaza pentru eleganta rochiei negre: modelele Claude sau Vivian sunt doua dintre propunerile designerului. Accesorizeaza cu bratari alb/negre sau cu perle si sandale viu colorate, pentru un look de inspiratie french. The Little Black Dress ilustreaza codul elegantei perfecte pentru evenimentele de tip cocktail sau petrecerile din a doua parte a zilei.Marilyn este vaporoasa, fluida, in nuante de vernil sau roz corai, cu banda pretioasa cusuta manual in decolteu. Feminina, confortabila, aceasta poate fi purtata cu sandale in culori vii. Este perfecta pentru nuntile si petrecerile de zi.Modelul Dorothy, o combinatie interesanta de brocart cu material stretch, este potrivita pentru diverse tipuri de conformatii si este disponibila in doua variante cromatice.Designerul iti recomanda sandalele uni, in nuantele din print, preferabil varianta cea mai intens colorata.Daca iubesti stilul glamour, rochia Briana va fi, cu siguranta, aleasa ta. Din brocart pretios, cu nuante regale de verde sau cyclame, modelul este de o eleganta absoluta, cu o amprenta young conferita de croiul minimalist.Serena este o rochie delicata, din crep roz uni in combinatie cu voal din matase imprimat. O poti purta la evenimente de zi, accesorizata cu sandale nude.Pe langa rochii, colectia Sense Limited Edition iti propune si topuri din materiale luxury, pe care le poti purta cu pantaloni capri, din bumbac satinat si sandale statement. Valentino este un model din jersey peliculizat, iar Be My Love are un tuseu silky, cu garnitura pretioasa in decolteu, potrivit pentru fuste conice.Aceasta capsula reprezinta doar prima parte a colectiei, deoarece brandul Sense lanseaza saptamanal modele noi, atat prin magazinele proprii din toata tara, cat si prin boutique-ul online, www.fashionsense.ro