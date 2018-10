Cercetările arată că nu există rezultate pozitive de la palmele la fund date copiilor

În copilărie, părinții tăi probabil că aveau multe moduri diferite de a te pedepsi. Mulți copii primeau chiar și palme la fund atunci când încălcau regulile.

Conform unui sondaj realizat de UNICEF în 2016, aproximativ 60% dintre copiii din întreaga lume încă primesc pedepse fizice. Noile cercetări arată că disciplina fizică, în special palmele la fund date copiilor, sunt nocive pentru toți copiii.

Palmele la fund date copiilor nu aduc niciun beneficiu. Iată ce zic oamenii de știință!

Când vine vorba de a-ți disciplina copiii atunci când încalcă regulile, există câteva modalități diferite. Unii părinți țipă la ei, îi pedepsesc sau îi lasă o perioadă de timp să se gândească la ce au făcut. Poți purta o discuție semnificativă cu copiii tăi cu privire la lucrurile pe care le-au făcut greșit.

Se pare că aproximativ 60% dintre copiii din lumea întreagă încă mai primesc un tip de pedeapsă fizică

Palmele la fund reprezintă forma cea mai des întâlnită, fiind și una incredibil de controversată. De fapt, nivelul de aprobare pentru această formă de disciplină este în scădere. Mulți adulți își aduc aminte că au primit palme la fund în copilărie. De fapt, în 1986, 84% dintre oameni erau de acord cu această formă de disciplină, potrivit unui raport al FiveThirtyEight din 2012. În 2012, procentul a scăzut la aproximativ 70%. Cercetătorii de la University of Texas at Austin și de la University of Michigan au examinat cercetările realizate cu privire la efectele palmelor la fund asupra copiilor. Echipele erau îngrijorate de faptul că disciplina fizică a fost definită prea vag în cercetările anterioare. Acestea au descoperit că existau mai multe comportamente abuzive și dure care însoțeau palmele la fund. Echipele au redefinit termenul pentru munca lor, declarând că palmele la fund reprezintă lovirea unui copil peste fund cu palma deschisă.

Echipele de cercetare au decis să excludă din studiile lor forme mai dure ale pedepsei fizice. Acestea voiau să analizeze rezultatele palmelor la fund în viețile copiilor. Dar au analizat și studiile care comparau palmele la fund cu abuzul fizic și au descoperit că ambele aveau rezultate negative, care sunt similare în magnitudine și identice în direcție.

Elizabeth Gershoff de la Universitatea din Texas și Andrew Grogan-Kaylor de la Universitatea din Michigan au fost autorii principali ai studiului. Conform acestora, întrebarea este dacă părinții ar trebui să le dea palme la fund copiilor pentru a le corecta comportamentul greșit, lucru care vine alături de argumente din perspective etice, religioase și ale drepturilor omului.

Echipele de cercetători au descoperit că cele mai multe studii care corelau palmele la fund date copiilor cu rezultate negative pe măsură ce creșteau copiii nu au fost incredibil de metodologice. Au existat doar câteva studii care au folosit experimente controlate, în care un grup de mame dădea palme la fund copiilor, iar altul nu.

Gershoff și Grogan-Kaylor au inclus acele studii în meta-analizele lor. De asemenea, au fost incluse și alte 39 de studii care nu au fost examinate anterior pentru aceste tipuri de studii. În total, cercetătorii au inclus 75 de studii diferite, cu date de la aproape 161.000 de copii.

Atunci când meta-analiza a fost finalizată, echipele au găsit unele rezultate deranjante. Au descoperit că, în cele mai multe studii, există o asociere între palmele la fund și un rezultat negativ asupra copilului. Apoi au dat exemple pentru acele rezultate dăunătoare. Acestea au inclus agresivitatea, internalizarea morală scăzută, comportamentul antisocial, externalizarea problemelor de comportament, internalizarea problemelor de comportament, probleme de sănătate mentală, relații negative între părinți și copii, capacitate cognitivă scăzută, stimă de sine scăzută și riscul de abuz fizic din partea părinților. Palmele la fund au fost asociate cu 13 din totalul de 17 rezultate negative pe care le-au evaluat oamenii de știință.

Conform cercetărilor, nu există nicio dovadă conform căreia palmele la fund date copiilor ar fi asociate cu un comportament îmbunătățit al copiilor.

Tu ce părere ai despre această formă de "educație"?