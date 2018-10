Diferite persoane au opțiuni și preferințe diverse cu privire la genul muzical care le ameliorează stresul. Acest lucru înseamnă că fiecare persoană are o selecție diferită de cântece pe care le ascultă atunci când se simte stresată. Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit cel mai relaxant cântec din lume. Iată care este acesta!

Neurologii din Marea Britanie susțin că au descoperit acel cântec care te va elibera de stres și îți va calma sufletul mai bine decât orice alt cântec din lume. Cântecul a fost compus de o echipă de terapeuți prin sunet și formația din Manchester Marconi Union. Cântecul a fost auzit de 40 de femei care se chinuiau să termine un puzzle ce inducea stresul. Rezultatele experimentului i-au uimit pe oamenii de știință. Se pare că acest cântec le-a ajutat pe femei să se calmeze și să se relaxeze mai bine decât melodii de la Coldplay, Enya, chiar și Mozart.

Cântecul care a fost denumit "" ("Lipsit de greutate") a ajutat, de asemenea, și la scăderea ritmului cardiac, reducerea tensiunii arteriale și a nivelului cortizolului, care este hormonul stresului. Marconi Union , în colaborare cu Lyz Cooper, fondatorul Academiei Britanice de Terapie prin Sunet, a compus cântecul în 2011. Lyz Cooper a spus că melodia folosește mai multe principii muzicale, care au un efect calmant individual. Prin combinarea acestor elemente în felul în care a făcut-o Marconi Union, a fost creată melodia perfectă pentru relaxare. Aceasta are un ritm de susținere care începe la 60 de bătăi pe minut și încetinește treptat până la 50.În timp ce asculți, ritmul inimii se potrivește treptat cu acele bătăi. Este important faptul că melodia durează opt minute, deoarece este nevoie de aproximativ cinci minute pentru ca acest proces, cunoscut sub numele de antrenare, să aibă loc. Scăderea frecvenței cardiace duce și la scăderea tensiunii arteriale.

Intervalele armonice sau diferențele dintre note au fost alese pentru a crea un sentiment de euforie și confort. Și nu există o melodie repetitivă, care să îi permită creierului tău să se oprească pentru că nu mai încerci să prezici ce urmează. În schimb, există tonuri aleatorii, care ajută la inducerea unui sentiment mai profund de relaxare. Elementul final este reprezentat de sunete asemănătoare cu cele din cântecele budiste. Tonurile înalte stimulează, dar aceste tonuri joase te ajută să intri într-o stare de transă.

Cântecul de 8 minute și 8 secunde are drept rezultat o reducere cu 65% a stresului în rândul ascultătorilor, împreună cu scăderea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac și a vitezei de respirație.A fost considerat cu 11% mai eficient decât alte cântece asemănătoare.

Mai jos, poți regăsi 10 melodii care sunt eficiente când vine vorba de reducerea stresului.





1. "Weightless" - Marconi Union





2. "Electra" - Airstream





3. "Mellomaniac" (Chill Out Mix) - DJ Shah





4. "Watermark" - Enya





5. "Strawberry Swing" - Coldplay





6. "Please Don't Go" - Barcelona





7. "Pure Shores" - All Saints





8. "Someone Like You" - Adele





9. "Canzonetta Sull'aria" - Mozart





10. "We Can Fly" - Rue du Soleil (Café Del Mar)