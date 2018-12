Horoscop 2019: Lecţiile pe care le vei învăţa anul viitor

2019 este un an în care fiecare semn zodiacal va avea o lecţie importantă de învăţat. Este un an în care zodiile vor deveni mai înţelepte.

Ce putem spune despre triade în 2019?



Care sunt semnele cele mai vizate din 2019? Berbec, Rac, Balanţă şi Capricorn

La ce vor excela zodiile în 2019?

(Berbec, Leu şi Săgetător) - vor avea timp suficient pentru a acţiona în scopul afirmării pe plan personal şi pentru a participa la diverse proiecte.(Taur, Fecioară şi Capricorn) - vor învăţa să se relaxeze şi vor începe să aprecieze tot mai mult lecţiile de compromis şi răbdare,(Rac, Scorpion şi Peşti) - vor fi impulsionate să găsească cele mai bune metode pentru a face unele schimbări în ceea ce priveşte punctele vulnerabile ale vieţii lor.(Gemeni, Balanţă şi Vărsător) - vor fi forţate să nu mai stagneze şi să iasă din zona de confort pentru a învăţa ce înseamnă asertivitatea şi cum să-şi impună punctul de vedere.Mercur va fi retrograd de patru ori în 2019, în timp ce Marte, Jupiter, Venus, Saturn, Pluto şi Uranus o dată. Conform horoscopului 2019, toate zodiile au şansa să reuşească în anumite sfere ale vieţii. În funcţie de modul în care se mişcă planetele, fiecare fiinţă umană doreşte să atingă anumite obiective.va traversa o perioadă scurtă de timp în care îşi va întrerupe toate activităţile legate de bani. Această perioadă îi va oferi ocazia de a-şi descoperi talentele ascunse şi progresul în calitate de persoană.are un an bun la nivel personal. Există aspecte pozitive în viaţa sentimentală a, dar nu neapărat în viaţa lor conjugală.ar putea fi capabil să rezolve anumite probleme, în timp ceva avea un an important.vor avea o mulţime de oportunităţi financiare. Persoanele născute învor avea unele oportunităţi, dar e mai bine să nu aştepte după alţii.vor avea ocazii, dar începând din toamnă. Şanselevin din toate părţile şi s-ar putea spune că e cel mai norocos semn zodiacal în acest an.ar putea plăti pentru păcatele lor, iarsunt norocoşi când vine vorba de relaţii.vor avea destul noroc la bani.Un an fără complicaţii şi fără schimbări majore, ci mai degrabă cu tranzacţii uşoare şi cu un nivel ridicat de capitalizare pentru unele dintre proiectele începute în 2019. Jupiter se află în casa Balanţei până la mijlocul lunii octombrie, o prezenţă favorabilă pentru nativii din Balanţă şi Capricon, care ar putea simţi o eliberare personală, o detaşare de unele situaţii care le-au îngrădit în ultimii ani sau unele circumstanţe favorabile care îi pot ajuta să se remarce sau, pur şi simplu, să treacă la un rang mai înalt.Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că, de pe 6 februarie până pe 9 iunie, Jupiter este retrograd, astfel încât există riscul ca aceste zodii să se întoarcă la starea lor anterioară dacă nu sunt în măsură să confirme aşteptările sau responsabilităţile cu care au fost onorate. Până la jumătatea lunii octombrie, ne putem aştepta la anunţuri spectaculoase sau căsătorii. Reversul este şi el valabil, adică vom auzi de separări, dezbinări şi divorţuri neaşteptate. Se pare că cele mai vizare sunt semnele: Berbec, Rac, Balanţă şi Capricon.Din acest punct de vedere, horoscopul din 2019 spune că perioadele cele mai agitate vor fi primele zile ale anului, sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii partie, precum şi a doua jumătate a lunii septembrie şi primele zile ale lunii octombrie, cu avenimente care fac senzaţie şi care atrag atenţia asupra tuturor celor implicaţi. Ca de obicei, vor exista 4 eclipse. Dintre acestea, 3 vor implica asa Leu-Vărsător şi una dintre eclipse va implica axa Fecioară-Peşti.Momentul eclipsei nu aduce schimbări imediate, dar poate reprezenta un punct de cotitură, începutul unei perioade de schimbări accentuate în viaţa personală sau profesională, în special pentru cei născuţi în intervalul de 2-3 zile înainte şi după ziua eclipsei, precum şi cei născuţi la 180-185 de zile după ziua eclipsei, indiferent de an.Horoscopul din 2019 spune că Saturn îşi va menţine poziţia pentru cea mai mare parte a anului în casa Săgetătorului, până pe 20 decembrie, iar din poziţia sa o să-i testeze pe nativii din Capricorn. Ianuarie 2019 pare a fi favorabil pentru planuri sau investiţii pe termen lung. Se colectează informaţii şi idei care vor crea spaţiu pentru adaptarea la noile oportunităţi care vor apărea brusc şi care sunt, de fapt, legate de schimbările legislative sau alte schimbări emise de instituţii şi organizaţii oficiale. O perioadă similară va avea loc în ultima jumătate a lunii august până în prima decadă a lunii septembrie.Diferite tipuri de instabilitate pot apărea în luna august. Cei care, prin natura lor, sunt înclinaţi să-şi asume riscuri, să speculeze, să acţioneze la limita legii şi a moralităţii vor profita de aceste pauze de ritm şi de schimbarea regulilor.Te poate surprinde: este vorba de Peşti. Sunt fiinţe romantice şi blânde, dar în acelaşi timp sunt pregătite să facă faţă oricăror provocări şi obstacole.Este Berbecul în 2019. Nativii acestui semn nu sunt cei mai drăguţi, dar sunt oameni energici, cu un farmec irezistibil. Ei au mulţi admiratori.Este Fecioara. Nativii acestui semn sunt loiali şi se bucură să poată avea grijă de oameni. Ei prezintă niveluri maxime de compasiune, iar cei din jurul lor apreciază devotamentul lor.E Scorpionul. Dacă vrea răzbunare, nimic nu îi va sta în cale. Dacă face ceva greşit, nu e va recunoaşte niciodată. Niciodată să nu ţi-l faci duşman!Câştigătorul este Săgetătorul. Natura a fost generoasă cu acest nativ. El este conştient de frumuseţea şi stilul său.Gemenii sunt norocoşi şi fericiţi. Ei sunt genul de persoană care văd întotdeauna partea plină a paharului. Întotdeauna se află în locul potrivit, la momentul potrivit, motiv pentru care mereu obţin ceea ce îşi doresc.Nu există un alt semn mai orientat spre familie decât Racul în 2019. El adoră copiii şi abia aşteaptă să îi aibă pe ai lui. E în căutarea unui partener sufletist şi cu principii morale puternice pe bază cărora să creeze un cămin.Când vine vorba să vorbească, să argumenteze sau să dezbată un subiect, nimeni nu e mai bun decât Balanţa. Ea este genul de persoană care poate vorbi cu oricine despre orice.Este vorba despre Capricorn. În afară de faptul că nu împărtăşeşte sentimentele şi emoţiile sale cu nimeni, nici măcar nu te va lăsa să îl cunoşti cu adevărat.Este vorba despre Vărsător. Nativii acestui semn sunt originali, orientaţi spre modă şi este stilat.Bineînţeles că este vorba despre Leu. Când îl întâlneşti, acesta îţi va rămâne în minte pentru o lungă perioadă de timp. El este impunător, are un simţ al umorului dezvoltat, este inteligent şi are o personalitate puternică.Este vorba despre Taur. El este foarte educat şi îi urăşte pe cei care acţionează fără tact, care vorbesc tare şi care au un comportament neplăcut.