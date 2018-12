Cât noroc o să ai în 2019, în funcţie de luna în care te-ai născut

Luna în care te-ai născut poate dezvălui multe despre tine, inclusiv şansele pe care le ai în anul care urmează!

Ultimii ani au fost distractivi şi amuzanţi, dar este timpul să te gândeşti serios la viitorul tău. 2019 va fi un an plin de realizări şi de auto-descoperire, dar va trebui să îţi doreşti să faci anumite lucruri. Fă un pas înapoi şi reflectează asupra visurilor şi asupra obiectivelor tale. Deciziile pe care le vei lua anul următor te vor impulsiona sau te vor trage înapoi, aşa că totul e în mâinile tale.Te-ai dat peste cap şi ai lucrat incredibil de mult pe parcursul anului 2018, iar în 2019 e timpul să culegi roadele muncii tale. Cu toate acestea nu ar trebui să te relaxezi total dacă nu vrei să te întorci la obiceiurile proaste, dar trebuie să îţi oferi şansa de a te bucura de recompensele muncii tale. Încă mai ai ocazia să realizezi multe lucruri minunate în acest an. Stabileşte-ţi noi obiective, deoarece acestea te vor ajuta să te concentrezi şi să rămâni pe calea cea bună.În ultimii ani ai experimentat câteva provocări serioase şi obstacole care te-au învăţat să munceşti din greu şi să perseverezi. Ţi-ai atins câteva obiective şi visuri importante, dar unele evenimente recente te-au făcut să nu te mai bucuri de asta. Încearcă să nu laşi nimic să te afecteze. E posibil ca în 2019 să nu ai realizări prea mari, dar vei avea şansa de a te odihni şi de a-ţi reîncărca bateriile, pregătindu-te pentru un viitor promiţător. Nu subestima puterea acestei oportunităţi.Veşti bune, 2019 va fi un an al iubirii pentru tine. Dacă în prezent eşti singur, 2019 este anul în care vei găsi persoana care îţi taie complet respiraţia. Nu renunţa la nicio ocazie de a ieşi şi de a întâlni oameni noi. Profită de întâlnirile sociale şi rămâi deschis. Dacă eşti implicat într-o relaţie, acesta este anul în care tu şi partenerul tău de viaţă veţi trece la nivelul următor. Coboară barierele, fii vulnerabil şi permite-i partenerului să se conecteze cu adevăratul tău.Vei experimenta câteva mari realizări în 2019, dar acestea nu vor fi evidente. Chiar şi aşa, asta nu înseamnă că lucrurile nu se vor mişca în favoarea ta. Fă un pas înapoi şi reflectează asupra celor mai delicate aspecte şi detalii din viaţa ta. Încet, dar sigur, lucrurile se vor alinia în spatele scene şi te vor pregăti pentru lucruri minunate în viitor.Anul acesta va fi un rollercoaster, așa că pregătește-te pentru asta. Pe de o parte, te vei confrunta cu ocazii incredibile. Poţi vedea lucruri minunate în viitor, dar e posibil să fii singurul care vede asta. Cei din jurul tău sunt foarte sceptici, iar scepticismul lor te va trage înapoi din când în când. Dacă vei reuşi să treci de asta fără să cedezi, trebuie să îţi menţii determinarea în continuare. Poţi să faci asta!Nu renunţa la moralul, valorile şi credinţele tale, deoarece acestea sunt cele care te diferenţiază de ceilalţi.Familia şi prietenii te apreciază pentru punctele tale forte, respectându-te şi admirându-te. Poate că nu îţi dai seama, dar eşti un exemplu, unul care îi ajută pe cei dragi. Mai târziu în acest an, vei avea parte de un succes, iar cei care te iubesc vor fi alături de tine pentru a sărbători.Pregăteşte-te, anul 2019 va fi unul în care te vei descoperi, dezvăluind aspecte ale personalităţii tale de care nici nu ştiai că există. Acest lucru nu e întotdeauna uşor şi, cu siguranţă, nu va fi confortabil la început. Trecerea în necunoscut nu este niciodată uşoară. Nu permite acestui fapt să te descurajeze. Vei evolua pe tot parcursul anului şi vei deveni persoana care trebuie pentru a-ţi realiza toate obiectivele şi visurile.Nu există nicio îndoială că ai fost binecuvântat cu un număr mare de prieteni şi de familie, fiecare având un rol important şi profund în viaţa ta. În 2019, o anumită conexiune va deveni extrem de importantă, dar nu va fi cea pe care o aştepţi. Este vorba de o persoană total neaşteptată care te prinde cu garda în jos,, dar trebuie să îmbrăţişezi ocazia. La urma urmei, acesta poate fi secretul pentru a-ţi transforma visurile în realitate.2019 nu va veni cu succes pe plan profesional sau financiar, dar îţi va oferi ocazia de a întâlni oameni incredibili. Cercul tău social este pe care să crească în mod semnificativ.Fii precaut totuşi, nu toţi cei pe care îi vei întâlni vor fi vrednici de dragostea şi încrederea ta. Acordă-ţi timpul necesar pentru a cunoaşte persoanele noi cu adevărat. Nu îţi fie teamă să pleci dacă o relaţie devine negativă sau toxică, meriţi mai mult de atât!Veşti bune, anul 2019 va fi un an uimitor. Dacă există un cuvânt pentru a descrie anul viitor pentru tine, atunci acesta este fericire. Relaţiile tale vor fi înfloritoare şi vei avea binecuvântări la orice pas. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să depui niciun efort. Va trebui să te confrunţi cu unele dificultăţi financiare grave, dar nimic nu te doborî. Pregăteşte-te, analizează-ţi bugetul şi începe să îţi faci un plan care să te menţină în siguranţă. Cu cât începi mai repede, cu atât vei fi mai bine pe termen lung.Vei întâmpina câteva dificultăţi pe plan amoros în 2019, dar cu siguranţă nu sunt cele la care te-ai gândit. Eşti pe punctul de a fi copleşit de numărul mare de oameni care sunt atraşi de farmecul tău şi care îşi exprimă dragostea şi afecţiunea pentru tine, deşi sentimentele nu sunt reciproce. Pe tot parcursul anului va trebui să frângi câteva inimi, dar la final vei înţelege ce aşteptări ai de la un potenţial partener.