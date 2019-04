De ce este Vărsătorul cea mai neînţeleasă zodie? 8 motive

Un spirit liber şi plin de viaţă este modul în care majoritatea oamenilor descriu un Vărsător.

De ce este Vărsătorul perceput greşit?

Cu toate acestea, ei nu ştiu că Vărsătorul este mai mult decât un visător. Ca toate celelalte zodii, nu vrem să fim aşa cum suntem, dar este scris în stele pentru noi să ne naştem într-un anumit fel. Adesea, Vărsătorul este luat în râs şi ridiculizat pentru modul în care îşi trăieşte viaţa, lucru care poate fi epuizant şi descurajator din punct de vedere emoţional. Cum trăieşte nu este greşit, este doar înţeles greşit.Toată lumea ştie că Vărsătorul este deconectat emoţional. El se închide în el până când întâlneşte persoana potrivită. Nu vrea să fie o persoană dificilă, ci doar preţuieşte nebunia din inima şi mintea omului atât de mult încât nu poate să rezoneze cu nimeni. Vrea să iubească, doar că nu poate. Dar şi când o face...Când se îndrăgosteşte, se implică total. Pentru el e totul sau nimic. Nu se joacă şi oferă tot ce are el mai bun. Nu pare un lucru deloc rău până în momentul în care va fi rănit. Când Vărsătorul suferă în dragoste, este catastrofal. Se va deconecta din nou emoţional, iar de data aceasta, zidul va fi şi mai gros. Acesta este mecanismul lui de autoapărare.De multe ori i se spune că visurile lui sunt nerealiste şi că trebuie să revină cu picioarele pe pământ. Dar de ce? El nu va înţelege niciodată ce e atât de rău să visezi. Nu e nimic în neregulă cu el pentru că vrea să facă lucruri improbabile. El are doar puţin mai multă speranţă decât oricine altcineva.Vărsătorul este într-o continuă mişcare, alergând întotdeauna şi căutând următoarea aventură.Nu e vorba că nu se bucură de un pahar de vin într-o seară de vineri, dar nu poate face acelaşi lucru în fiecare săptămână. El percepe lumea altfel decât o fac ceilalţi. Înţelege că lumea e frumoasă şi că e pierdere de timp să nu te arunci în viaţă. Doar pentru că este în Las Vegas şi visează să meargă la Paris nu înseamnă că este nerecunoscător sau nemulţumit. Înseamnă doar că abia aşteaptă următoarea aventură.Prietenii lui râd de el pentru că e acea persoană care va ţine grupul în loc pentru a face o fotografie unui copac frumos. Natura e frumoasă şi viaţa e frumoasă. Dacă restul lumii a încetat efectiv să miroasă trandafirii, el nu o va face.Fie că pierde o persoană iubită, fie eşuează la ceva, el e nefericit şi simte o greutate pe umeri mai mult decât oricine altcineva.De ce? Pentru că e conectat la sufletul său într-un mod diferit. Vărsătorul trăieşte şi iubeşte pozitivitatea, aşa că atunci când apare ceva negativ, i se dă lumea peste cap.Atunci când simte ceva, arată. Îşi pune sufletul pe tavă, deşi i-ar plăcea să poate picta zâmbete pe chip şi să se prefacă că totul este în regulă, dar asta nu funcţionează în cazul lui. Nu vrea milă sau atenţie, vrea doar să se simtă mai bine. Uneori, nici nu realizează că se întâmplă cineva până în momentul în care cineva îi spune că pare supărat.Iubeşte atât de profund, dar este atât de lipsit de emoţii în acelaşi timp. Se lasă purtat de vânt, dar odată ce are o viziune, vrea exact acel lucru. Nici el nu înţelege de ce.