13 lucruri pe care doar Taurul le poate înţelege

Taurul are o carapace dură care îl ajută să îşi ascundă sentimentele şi secretele.

Care sunt lucrurile pe care doar un Taur le poate înţelege?

Niciun om nu îşi devăluie adevărata faţă total şi nu se lasă cunoscut pe de-a-ntregul, iar Taurul nu este o excepţie de la regulă.1. Atunci când le ceri prietenilor un sfat, ei te vor întreba: "De ce? Tu ştii deja ce să faci. " Da, ştii că deţii cea mai bună soluţie pentru problemele tale, dar nu concepi să nu vorbeşti cu prietenii tăi despre asta.2. Atunci când eşti gelos, nimeni nu se pricepe mai bine decât tine să ascundă acest lucru.Vei acţiona ca şi când nu s-a întâmplat nimic şi că nimic nu te afectează, dar când ajungi acasă vei sparge tot ce găseşti pe mese.3. Oamenii cred că eşti foarte pesimist, dar, de fapt, eşti doar realist. Nu vezi partea plină a paharului, pentru că vezi cum whisky-ul se termină şi în curând vei avea nevoie de mai mult.4. Nu înţelegi de ce oamenii acceptă ceva care nu este perfect. Poţi fi invitat la o petrecere, dar dacă nu va fi incredibil, preferi să nu pleci. În plus, poţi rămâne acasă şi să trăieşti la maximum fiecare clipă din viaţa ta.5. Aproape nimeni nu se poate ridica la aşteptările tale. Dar, atunci când cineva îţi spune că nu poate face un lucru, nu îl vei face să se simtă prost absolut deloc.6. Oamenii nu înţeleg cum poţi fi atât de independent. Ştii că nu ai nevoie de nimeni, ceea ce este grozav, dar, de multe ori, acest lucru duce la formarea unei insule private în care nu poate intra oricine.7. Oamenii te cred o stană de piatră, dar, de fapt, carapacea pe care o ai este pentru a-ţi ascunde sentimentele şi secretele.Când cineva te întâlneşte, eşti ca o cetate emoţională. Pare că nu simţi nimic pentru nimeni şi nimic nu îţi stă în cale. Dar, sufletul tău este blând, numai că nu dezvălui oricui această latură a ta.8. Dacă cineva îţi greşeşte, nu vei uita şi ierta niciodată. Odată ce ai fost trădat, uşa spre inima ta va fi închisă cu 60 de lacăte, iar tu şi acea persoană o terminaţi pentru totdeauna. Vrei să ierţi şi să uiţi, dar acele încuietori chiar îşi fac treaba acum.9. Nu îţi imaginezi să nu oferi un lucru unei persoane care are nevoie de el, chiar dacă e tot ce ai. Tu eşti primul care scoate bani din buzunar atunci când îţi cere cineva, deşi în restul timpului vânezi reducerile.10. Prietenii tăi ştiu că atunci când afli un secret, secret va rămâne. Poate să ţi se ofere orice, dar atunci când vine vorba de informaţii care nu te privesc, nu vei fi niciodată bârfitor.11. Eşti definiţia persoanei care nu are timp pentru iubire. Îi poţi găsi loc unui admirator sau partener în viaţa ta, însă acesta trebuie să fie perfect şi situaţia să fie convenabilă pentru tine, altfel nu ai nevoie de vreo relaţie.12. Odată ce ţi-ai pus ceva în minte, nu vei lăsa pe nimeni şi nimic să te întoarcă din drum, deşi uneori ar trebui. Nu ţii cont că te doare genunchiul dacă te-ai înscris la acel maraton anual la care participi mereu şi o vei face şi acum!13. Dacă cineva are nevoie de tine, vei alerga numai decât într-acolo. Prietenul tău te sună noaptea pentru că are nevoie de un umăr pe care să plângă, vei porni imediat spre el!