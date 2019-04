A apărut si la noi Monalisa Touch - cel mai celebru tratament de Rejuvenare intima (vaginala) fără durere, fără anestezie, fără tratament hormonal!

In America face furori, este lăudat de celebrități, se discută in emisiuni tv si publicații cunoscute, este recomandat de medici esteticieni si ginecologi celebri.

Rejuvenarea vaginală nu mai este de mult un subiect tabu in lumea civilizata. Ba chiar mai mult exista tari ca Franța, Elveția sau America unde femeile sunt îndrumate de medici sa facă aceste tratamente imediat cum apar mici probleme sau neplăceri. Asta pentru le afectează încrederea in sine si viața de cuplu.Deocamdată in Romania exista un singur astfel de aparat, in București, iar Dr. Daniela Diveică, chirurg estetician ne-a explicat care este vârsta potrivita la care femeile se pot gândi sa facă acest tratament.“Este greșit sa ne gândim ca doar femeile după anumita vârsta se pot confrunta cu discomfort vaginal sau probleme in zona intima, estetica sau funcționale, cum ar fi laxitatea vaginala sau incontinenta urinara, etc.De exemplu eu am pacientele tinere care au avut diverse forme de disconfort vaginal, tinere mămici – după naștere se știe ca femeile trec prin niște schimbări uneori dramatice, sau femei aflate in perioada menopauzei.”“Prin acțiunea blanda asupra mucoasei vaginale, laserul stimulează productia de colagen, îmbunătățind funcționalitatea zonei tratate si restaurând echilibrul trofic al mucoasei membranei vaginale. De regula se fac 3 ședințe de tratament, dar îmbunătățirile se observă chiar după prima ședința”Important de știut este ca tratamentul este omologat, este produs de compania leader mondial in lasere medicale si are la baza numeroase studii clinice si aprecieri stiintifice.