Cum va fi anul 2019 pentru zodia Leu

Leul este un semn de Foc, guvernat de Soare. Nu se vor întâmpla prea multe lucruri pentru această zodie în 2019, poate doar la final de an.

Decanii zodiei Leu

Oportunităţi personale pentru Leu:

Cum stă Racul cu banii?

Cum stă Leul cu dragostea?

Cum evoluează Leul în carieră?

Cum stă Leul cu sănătatea?

Cei născuţi în primul decan al Leului sunt influenţaţi de Saturn şi de Soare. În 2019, aceşti nativi trebuie să facă totul cu zâmbetul pe buze. După multă muncă, aceştia vor avea parte de fiecare dată de o petrecere grozavă.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Soare şi de Jupiter. Ei vor fi foarte devotaţi, iar această loialitate se va manifesta faţă de prieteni, dar şi faţă de familie şi partenerul lor de viaţăCei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Marte şi de Soare. Ei se vor cam răsfăţa în acest an, fiind un 2019 plin de excese şi exagerări.Această perioadă a oportunităţilor va începe la sfârşitul lunii iunie şi va dura până la începutul lunii octombrie. Ai multă energie şi entuziam pentru viaţă şi îţi poţi seta obiective mult mai măreţe decât până acum. Cei născuţi în perioada 11-17 august se află într-o fază de evoluţie majoră în 2019, iar la sfârşitul lunii august îşi vor atinge un ţel. Există câteva perioade din 2019 în care planificarea ineficientă poate provoca îngrijorări. De la mijlocul lui aprilie până la finalul lunii şi între 26 august şi 10 septembrie ar putea fi necesară o replanificare.Ai ocazia să îţi creşti veniturile în acest an prin munca pe care o depui.Septembrie şi octombrie vor fi cele mai bune luni din punct de vedere financiar, iar lucrul în echipă va aduce îmbunătăţiri pe acest plan.În ianuarie şi februarie, unele persoane vor avea un impact major asupra vieţii tale personale. Aceasta este perioada din an potrivită pentru a crea noi legături, indiferent de natura lor. Cei născuţi între 1 şi 9 august vor trebui să fie conştienţi şi să îşi dea seama care este realitatea atunci când întâlnesc oameni noi, pentru că altfel poate apărea confuzie sau mister.Nu vei avea niciun motiv să faci schimbări majore în viaţa ta profesională, dar modul în care îţi faci treaba ar trebui să fie mult mai profesionist decât până acum.Luna mai ar putea veni cu unele mici schimbări care, probabil, vor implica deplasări în interes de serviciu. A doua jumătate a anului va fi mult mai bună decât prima.Nu e exclus să apară unele probleme de sănătate în acest an, în lunile mai şi iulie. Cel mai probabul este vorba de sistemul digestiv şi de dietă. Cei născuţi între 1 şi 9 august ar putea fi predispuşi la infecţii. De asemenea, unii nativi ar putea întâmpina neplăceri ale căilor bronşice, de la mijlocul lui august până la început de septembrie.