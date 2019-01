6 zodii care au o inimă de gheaţă

Mulţi oameni care pretind că iubesc acţionează total opus faţă de ceea ce susţin.

Care sunt zodiile cu inima de gheaţă?

O persoană cu adevărat iubitoare are o atitudine contructivă şi afectuoasă faţă de ceilalţi. Acest lucru se datorează faptului că îi pasă cu adevărat de bunăstarea celor din jur. Ea va arăta generozitate, grijă, căldură şi amabilitate.Pe de altă parte, există persoane care au trăsături de caracter ca narcisismul şi sadismul, care nu îşi arată adevăratele sentimente şi care se gândesc doar la binele lor. Au inima de gheaţă indiferent de nevoile celorlalţi.Când ne implicăm într-o relaţie, cu siguranţă nu vrem ca persoana pe care o alegem să fie rece, narcisistă sau critică. Deşi este nevoie de timp pentru a-ţi da seama de trăsăturile de personalitate ale cuiva, astrologia ne poate veni ân ajutor.Un om cu inima de gheaţă nu este disponibil din punct de vedere emoţional şi nu are empatie. El nu poate gândi dincolo de el şi nu îl impresionează tristeţea sau nevoile cuiva. Indiferent ce vei face, el va fi de neclintit. El este interesat doar de a-şi satisface propriile nevoi şi toate conversaţiile purtate cu el se vor învârti în jurul său.Săgetătorul este un semn de foc, este foarte ambiţios şi are ţeluri măreţe. Singurul dezavantaj este că poate deveni prea egoist din cauza ambiţiei sale. E prea ocupat cu propriile planuri şi obiective. Chiar şi atunci când comunică cu tine, acesta este mult mai interesat să vorbească despre el însuşi, în loc să fie încântat de ceea ce se întâmplă în viaţa ta. Foarte rar se întâmplă ca el să te întrebe ceva despre tine şi, chiar dacă o va face, este de obicei o modalitate de a obţine informaţiile pe care şi le doreşte.Racul este un semn de apă şi este guvernat de lună. Este foarte sensibil, emotiv şi are schimbări de dispoziţie extreme. Este ciudat cum un semn atât de sentimental poate fi catalogat drept cu o inimă de gheaţă. Dar, tocmai din această cauză, el se confruntă cu multe suferinţe în viaţa lui şi învaţă să devină de piatră în scopul de a se proteja. El nu ştie că făcând acest lucru nu va reuşi să facă faţă sensibilităţii lui. Ceea ce are nevoie este un echilibru între a fi prea sentimental şi a fi prea rece.Vărsătorul este un semn de aer. El este o persoană neconvenţională, libertină şi logică. Are idei inteligente şi creează lucruri noi mereu. Cu toate acestea, dezavantajul este că nu se simte confortabil cu sentimentele sale.Nu înseamnă că este insensibil sau că nu are sentimente, dar acordă mai multă importanţă logicii şi intelectului. Se va simţi foarte ciudat dacă cineva îşi pune sentimentele pe tavă şi nu vrea să audă lucrurile dureroase care se întâmplă în viaţa cuiva. S-ar putea să îţi ceară să schimbi subiectul dacă se întâmplă acest lucru. El se mândreşte cu inteligenţa sa şi nu ar împărtăşi propriile vulnerabilităţi cu ceilalţi. Preferă să-şi rezolve problemele decât să se plângă în faţa cuiva.Scorpionul este un semn de apă şi este cunoscut pentru pasiunea şi intensitatea cu care îşi trăieşte viaţa. Dezavantajul este că intensitatea lui îl poate face să devină ostil. Când un Scorpion se simte rănit, el va deveni extrem de rece şi va căuta răzbunare cu orice preţ. El va deveni manipulativ, distant şi va încerca să îţi afle toate slăbiciunile pentru a putea să te lovească atunci când te aştepţi mai puţin. De asemenea, este foarte misterios şi îşi foloseşte farmecul şi pasiunea pentru a-şi ascunde slăbiciunile şi secretele. S-ar putea să aibă o mulţime de ascunzişuri de care nici măcar să nu bănuieşti.Fecioara este un semn de pământ şi este foarte meticuloasă, analitică şi muncitoare.Este o fire raţională, practică şi logică. De asemenea, este foarte organizată şi vrea să deţină controlul absolut. Ea planifică totul până la cel mai mic detaliu. Dezavantajul este că devine obsedată de toate acestea şi uită să intre în legătură cu propriile sentimente. Dacă este rănită sau înşelată, va suferi în tăcere şi va deveni extrem de rece.Taurul este un semn de pământ şi este loial, răbdător, muncitor şi pune preţ pe confortul şi posesiunile materiale. Dezavantajul este că e prea rigid şi încăpăţânat şi nu vrea să se schimbe. Dacă ai o confruntare cu acesta, el nu îţi va da dreptate niciodată. El îşi va păstra perspectiva şi nu se va abate niciodată de la ideile sale, Compromisul nu există în cazul său şi nu are dorinţa de a ajunge cu cineva la un numitor comun. Are un ego fragil şi să aibă dreptate este mai important pentru el decât menţinerea unei relaţii cordiale. De asemenea, el este foarte ambiţios şi materialist, iar dacă cineva se pune în calea sa spre succes, va rezolva problema într-o manieră tranşantă şi extrem de rece.