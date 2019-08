Cele mai dezastruoase 12 cupluri din zodiac

Ai avut vreodată o relaţie în care te-ai implicat trup şi suflet, dar care pur şi simplu nu a funcţionat?

Care sunt cele mai incompatibile cupluri de zodii?

Berbec şi Taur

Taur şi Săgetător

Gemeni şi Capricorn

Rac şi Vărsător

Leu şi Scorpion

Fecioară şi Săgetător

Balanţă şi Fecioară

Scorpion şi Berbec

Săgetător şi Capricorn

Peşti şi Fecioară

Vărsător şi Taur

Gemeni şi Rac

Cu toţii ne-am dori să ştim dinainte dacă relaţia noastră va funcţiona, astfel am evita toată suferinţa provocată de o eventuală despărţire. Ei bine, astrologia ne poate sări în ajutor!Berbecul şi Taurul sunt două zodii foarte încăpăţânate, aşadar nu se vor înţelege deloc. Mai mult decât atât, Taurul va dori să ştie constant unde se situează relaţia lor, lucru care îl va enerva la maximum pe Berbec. Când e clar că relaţia lor se apropie de sfârşit, Berbecul va dori să dispară pe nevăzute, pe când Taurul va cere explicaţii peste explicaţii.Există momente când Taurul îşi doreşte o seară liniştită acasă, dar Săgetătorul vrea întotdeauna să iasă şi să facă ceva distractiv. De asemenea, Săgetătorului îi plac jocurile psihologice, dar Taurului nu îi par deloc distractive. Taurul nu îi poate face faţă Săgetătorului din cauza faptului că acesta nu ia lucrurile deloc în serios.Gemenii sunt cunoscuţi pentru dorinţa lor de distracţie şi socializare, iar Capricornul este foarte muncitor şi îi place să planifice fiecare detaliu din viaţa lui. Aceasta este reţeta dezastrului! Capriconul nu este deloc spontan şi nu se lasă purtat de val, iar Gemenii se vor frustra destul de repede din această cauză.Racului îi place să îşi petreacă mare parte din timp acasă, iar Vărsătorul este un spirit liber. De asemenea, Racul nu tolerează faptul că Vărsătorul îl corectează sau îi atrage atenţia asupra greşelilor pe care le face, el are nevoie de cineva care să îi fie complet devotat şi care să îl iubească aşa cum este.Scorpionul nu face complimente şi nu laudă pe nimeni, dar toată lumea ştie că exact asta caută un Leu. Mai mult decât atât, Leului îi place să flirteze şi să fie în centrul atenţiei, iar Scorpionul poate deveni gelos.Niciuna dintre aceste zodii nu îşi doreşte să se dedice cu adevărat relaţiei.Săgetătorul este prea indiferent şi nu ia în considerare modul în care acţiunile lui poate răni alte persoane, în opinia Fecioarei. El dispare şi reapare după o lungă perioadă de timp, lucru pe care o Fecioară nu îl va tolera.Fecioara tinde să fie foarte critică cu Balanţa, lucru care o face pe cea din urmă să se îndoiască de ea însăşi. Fecioara trebuie să aibă dreptate tot timpul şi e atât de practică şi verticală încât o scoate din minţi pe Balanţă.Ambele zodii sunt explozive, intense şi combative, de aceea relaţia lor este una imposibilă. De asemenea, sunt încăpăţânate, doresc să deţină controlul absolut şi să ajungă în vârf, de aceea se vor bate cap în cap în permanenţă.Capricornul nu îi oferă Săgetătorului libertatea de a se distra. De asemenea, între cele două zodii nu există absolut nicio chimie sexuală. Capricornul poate fi un bun partener de afaceri pentru Săgetător, dar, cu siguranţă, nu unul amoros.Peştii sunt foarte visători şi sensibili, iar Fecioara e practică şi foarte ancorată în realitate. Da, contrariile se pot atrage, dar nu şi în acest caz. Chiar dacă nu pot forma un cuplu amoros, aceştia pot fi prieteni pe viaţă.Aceste zodii nu pot comunica eficient. Taurul este într-o permanentă competiţie pentru a ajunge unde îşi doreşte, ceea ce îl va face pe Vărsător să nu vrea să se implice. De asemenea, Vărsătorul are o gândire liberă şi este mai boem, pe când Taurul este mai mult materialist şi conservator.Gemenilor le place să meargă la petreceri şi să socializeze cu toată lumea, dar Racul preferă să stea acasă. Dar, dacă amândoi ar privi lucrurile cu mai mult simţ al umorului şi dacă Gemenii ar avea mai multă răbdare cu Racul, atunci lucrurile ar putea funcţiona pentru ei. Nu formează cel mai dezastruos cuplu, dar vor fi supuşi multor provocări.