Alege inteligent cosmetice urmând aceste 4 sfaturi

Fiecare dintre noi ne dorim să avem parte de cea mai bună rutină de îngrijire personală și înfrumusețare.

Testează înainte să cumperi

Cunoaște-te pe tine mai întâi: ai grijă la sensibilitatea pielii

De cele mai multe ori e bine să mergi pe mâna brand-ului mai cunoscut

Lasă-ți tenul să aleagă gama de cosmetice potrivite

Din fericire, avem la dispoziție o multitudine de produse cosmetice care ne ajută să avem grijă de noi din confortul casei noastre, fără să investim sume mari de bani în saloane de frumusețe sau tratamente cosmetice profesionale. Ce ne facem însă atunci când descoperim că produsele cosmetice pe care le avem nu ne sunt de ajutor? De cele mai multe ori, răspunsul este că nu știm cum să alegem corespunzător cele mai bune cosmetice și ajungem în situația în care realizăm că am investit resurse fără să obținem rezultatele dorite.Când vine vorba de produse care intră în contact direct cu pielea noastră, consider că trebuie să avem mare grijă la ingredientele din care acestea sunt formate pentru ca, în final, să nu ne facă mai mult rău decât bine. Așadar, îți propun să citești principalele metode prin care poți să te asiguri că alegi mereu cosmetice de calitate Atunci când mergi într-un magazin specializat, e normal să îți atragă atenția o mulțime de cosmetice. Cum alegi, însă, care sunt cele mai bune pentru tine? Răspunsul: le testezi! Produsele de machiaj se testează întotdeauna pe dosul palmei iar dacă ești interesată de o anumită cremă sau loțiune, poți să ceri o monstră pentru a o testa acasă. Decât să investești o sumă de bani inutil, mai bine te asiguri de la început că alegi cosmetice care îți sunt cu adevărat potrivite!În special dacă știi că te-ai confruntat în trecut cu anumite alergii sau iritații, trebuie să ai grijă să alegi cosmetice naturale, care îți protejează pielea de posibile reacții adverse. Există o gamă variată de cosmetice dedicate special îngrijirii pielii sensibile. Recomandarea specialiștilor este să optezi pentru acest tip de produse. Pentru extra grijă, citește cu atenția etichetele produselor cosmetice pentru a descoperi din ce ingrediente sunt formate. Dacă recunoști vreunul care nu îți este potrivit, evită să achiziționezi cosmetice care îl conțin. În principiu, coloranții, uleiurile esențiale și parfumurile artificiale pot provoca cel mai adesea reacții alergice și iritații.Dacă vrei să mergi la sigur, alege cosmetice de la branduri faimoase, în care ai deja încredere. De ce spun asta? Brandurile mari, de obicei, investesc sume ridicate pentru testarea calitativă a produselor pe care le comercializează. În acest fel, ai o oarecare siguranță în plus că produsele lor cosmetice sunt realizate din ingrediente de calitate, care nu afectează pielea.Fiecare dintre noi avem un anumit tip de ten, fie el normal, uscat, mixt sau sensibil. În funcție de particularitățile fiecărui tip de ten, trebuie să alegem cosmetice care să răspundă eficient nevoilor acestuia. Vei observa efecte mult mai pronunțate atunci când alegi cosmetice compatibile cu tipul tău de ten! Nu în ultimul rând, dacă ai peste 35 de ani, îndreaptă-ți atenția și către produse anti aging.