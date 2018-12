5 soluții naturale pentru o piele curată

Există și soluții naturale pentru a preveni acneea sau rozaceea, în timp ce cureți tenul de sebum, praf și celule moarte. Nu este foarte complicat să obții și tu o piele netedă și catifelată dacă pornești de la o metodă optimă de curățare și împrospătare a pielii. În loc să te lași păcălită de ambalajele colorate care ascund produse cu ingrediente abrazive care agresează pielea, mai bine învață să folosești ingrediente fără efecte secundare pentru a avea un ten luminos.

Acest ulei poate elimina excesul de sebum și strălucirea neplăcută a teului mixt sau gras fără să agreseze pielea. Are proprietăți antibacteriene și antifungice, hidratează pielea și este potrivit chiar și în cazul dermatitei atopice. Cu toate acestea, dacă suferi de acnee moderată sau severă, este recomandat să faci un test pe o porțiune mică de piele pentru a observa dacă provoacă apariția coșurilor.

Cum să procedezi: Masează o linguriță de ulei de cocos pe față și gât timp de 30 de secunde. După aceea aplică un prosop încălzit pentru a deschide porii, așteaptă 30 de secunde, apoi elimină uleiul prin tamponarea cu o cârpă umedă.

Oțetul de mere este un remediu util pentru refacerea pH-ului pielii, eliminarea punctelor negre, diminuarea gravității leziunilor acneice și prevenirea deshidratării sau a producției excesive de sebum.

Cum să procedezi: Amestecă o parte de oțet de mere cu două părți de apă și aplică pe față cu ajutorul unei dischete demachiante. Lasă să se usuce, apoi aplică un strat generos de cremă hidratantă.

Această combinație are efect hidratant și antiseptic, fiind soluția ideală pentru a calma pielea în timp ce o cureți. Mierea are proprietăți antibacteriene și conține antioxidanți, prevenind acneea și încetinind procesul de îmbătrânire a pielii.Este utilă și dacă vrei să-ți revigorezi tenul și să elimini aspectul tern al pielii. Sucul de lămâie conține vitamina C, un antioxidant cu proprietăți antimicrobiene și astringente care va da un plus de strălucire pielii, prevenind luciul și imperfecțiunile.