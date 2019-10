Simți că se îndepărtează de tine? Ce poți să faci pentru a nu-l pierde

Sunteți împreună de ceva timp, însă simți că este distant față de tine. Este un sentiment cumplit, care uneori cântărește prea mult.

Ai vrea sa te repezi in bratele lui, sa-l strangi in brate si sa-l rogi sa te iubeasca mai mult… insa stii ca este gresit sa actionezi asa.Daca iubitul tau se indeparteaza de tine, lasa-l. Dragostea cu forta nu functioneaza in nicio relatie. Il iubesti mult si ai vrea sa nu se intample asa? Se va intoarce la tine daca ai rabdare sa fie decizia lui. Nu il sufoca cu vorbe mult prea dulci si nu tine cu dintii de aparente care nu conteaza nici pentru tine, nici pentru el.Faptul ca se indeparteaza de tine nu inseamna ca este sfarsitul relatiei voastre.Poate fi inceputul unei etape mult mai frumoase. Insa trebuie sa ai rabdare, sa fii deschisa si sa il intelegi.Ce faci cand iubitul tau se indeparteaza de tineCu cat alergi mai mult spre el, cu atat se va distanta mai mult. Acorda-i timp si arata-i ca esti aceeasi femeie de care s-a indragostit. Arata-i ca sentimentele tale nu s-au schimbat nici in acest moment. Arata-i ca esti acolo, in locul care va este rezervat voua. Citește continuarea pe www.andreearaicu.ro.