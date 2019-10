Ce piese din moda anilor ’90 revin în trend în această toamnă?

Moda anilor ’90 se întoarce în toamna aceasta. Însă uită de ținutele disco – se poartă piese cu un ușor vibe grunge, care îți pun în valoare personalitatea.

Moda anilor ’90 insista sa ramana populara. Si nu ne deranjeaza deloc ca ea continua si in colectiile in tendinte toamna-iarna 2019-2020. Este ceva care ne capteaza atentia si dorinta de a experimenta vestimentar cand vine vorba de anii ’90.Insa este explorat mai mult stilul grunge, intens, care s-a desprins din bling-bling-ul anterioarelor sezoane. Si ceva mai usor de purtat in tinutele noastre de zi cu zi, caci vorbim despre un stil mai casual, mai relaxat, mai effortless.Grunge-ul specific al anilor ’90 a fost peste tot, in toate prezentarile de moda.Multe tinute in layere, lasand impresia de “galagie”, de dezordine, de usor haos, de nefinisat. Multe haine si linii confortabile, atat de usor de purtat! Vorbim despre un Grunge oricum feminin si sofisticat, plin de culoare, mai putin dark si mai degraba indie. Dar ce elemente sa aduci din acest stil daca vrei sa obtii tinute in stilul anilor ’90? Iata cateva dintre ele! Citește continuarea pe www.andreearaicu.ro