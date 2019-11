5 moduri prin care îi poți atrage atenția unui bărbat

Dacă un bărbat care te interesează nu te observă, asta nu înseamnă automat că nu te place. Iată 5 moduri prin care îi poți atrage atenția!

Cel mai important lucru este să nu îl sufoci, ci doar să îi arăți că ești interesată de o relație cu el. Nu trebuie să pari disperată, pentru că bărbații nu se simt atrași de genul acesta de femeie.

Înainte de a începe să pui în aplicare aceste 5 sfaturi, trebuie să știi că încrederea este esențială! Tot ceea ce faci trebuie să emane încredere, altfel vei părea nesigură și neatractivă.

Moduri prin care îi poți atrage atenția unui bărbat



Urmărește-l pe rețelele de socializare

Vorbește cu el despre lucrurile care te pasionează

În zilele noastre, toată lumea este în permanență pe telefoane, așa că a-i cere să-ți fie prieten sau a-l urmări pe social media este o modalitate excelentă de a-i atrage atenția. Urmărește-l și există șanse mari să te urmărească și el. Și, chiar dacă nu o face sau nu îți acceptă automat cererea de prietenie, încearcă să interacționezi cu el: apreciază-i imaginile, râzi la glumele lui sau comentează ceva la o postare de-a lui. La un moment dat, te va observa!

Femeile care vorbesc deschis despre hobby-urile și pasiunile lor sunt percepute ca fiind mai atractive de către bărbați. Cu toate acestea, stârnește-i curiozitatea și încearcă să nu vorbești exagerat de mult despre tine, este important să-i pui și tu întrebări și să îl lași să vorbească.

Fii încrezătoare în aspectul tău fizic și în stilul tău vestimentar

Privește-l drept în ochi

Zâmbește-i

A te îmbrăca precum îți place înseamnă, practic, să porți ce vrei, cum vrei.Fiecare are propriul stil și nu există un mod corect sau greșit de a face acest lucru. Cu toate acestea, să faci câteva schimbări subtile, cum ar fi să îți prinzi părul altfel sau să încerci ceva nou în materie de machiaj, îi poate da impresia că ești încrezătoare și atractivă. De asemenea, este important să porți haine confortabile și care te reprezintă. O fată care are încredere în aspectul și stilul ei este una care se poate remarca în mulțime.Contactul vizual este un indiciu nonverbal care arată nu numai că ești încrezătoare, ci și că ești interesată de ceea ce are de spus.Când îți vorbește despre animalul lui de companie, privește-l în ochi și va știi că ți-a capatat întreaga atenție. Acest lucru îl va face să se simtă extrem de bine și va începe să te placă instantaneu.Bărbații adoră femeile care zâmbesc. Există o mulțime de studii care demonstrează că oamenii care zâmbesc sunt percepuți ca fiind mult mai atractivi decât oamenii care nu o fac. Zâmbetul le oferă bărbaților un sentiment de apropiere, prietenie și fericire, așa că fă-o fără să mai stai pe gânduri!