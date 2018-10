Scarlett Johansson și-a luat casă cu 4 milioane de dolari: Stil clasic și bun gust

Actrița a cumpărat în secret o casă într-un cartier select, în apropiere de New York, preferat și de alte vedete. Proprietatea emană bun gust în fiecare colțișor.

Dacă Lady Gaga "a spart" aproape 30 de milioane de dolari pe o locuință, ce-i drept una de lux și decorată modern, dintr-o zonă exclusivistă din New York, Scarlett Johansson are alte preferințe. Cu o sumă mult mai mică, "doar" patru milioane de dolari, ea a cumpărat în secret o proprietate într-o comunitate în care s-au stabilit și alte vedete.



Cunoscută sub numele "The Ivy House", casa construită și decorată în stil clasic este amplasată în cartierul rezidențial Sneden’s Landing, lângă Palisades, New York, unde au locuit și Angelina Jolie, Al Pacino, Bjork, Bill Murray, Jessica Lange, Mihail Barîjnikov și Diane Sawyer.



Construită de arhitectul Eric Gugler, care a fost angajat de președintele american Franklin D. Roosevelt pentru a proiecta Aripa de Vest a Casei Albe, locuința a fost scoasă la vânzare pentru 4,29 milioane de dolari. Legendara actriță Katharine Hepburn s-a numărat printre vizitatorii proprietății, pe vremea când aceasta îi aparținea prietenei Brenda Forbes.



Cu o suprafață de 370 de metri pătrați, casa are patru dormitoare, patru băi, iar în exterior dispune de o curte cu multă iederă, grădini, curți interioare, poteci și o piscină cu o căbănuță, dar are și o splendidă panoramă a râului Hudson, totul pe o suprafață totală de 3.197 de metri pătrați, relatează New York Post.



Achiziția făcută de Scarlett Johansson survine după ce în vară s-a zvonit că ea este gata să cheltuiască 7,95 milioane de dolari pentru un apartament de lux în Hamptons, New York, în care să locuiască cu iubitul ei, Colin Jost, în vârstă de 36 de ani.

Vedeta mai era interesată și de un apartament în Montauk, New York, în valoare de 8,49 milioane de dolari, cu cinci dormitoare, cinci băi, un living cu vedere la ocean.Conform New York Post, cuplul a vizitat același apartament pe care Cindy Crawford și Rande Gerber l-au închiriat un weekend, de Ziua Independenței. Robert De Niro și soția lui, Grace Hightower, au locuit acolo, de asemenea, timp de cinci zile, la sfârșitul lunii iunie.În 2014, Scarlett Johansson a cumpărat o casă în zona Amagansett, de lângă Napeague State Park, New York, pentru 2,2 milioane de dolari.Casa cochetă, nu foarte mare, cu șeminee, balcoane și piscină, era perfectă pentru câteva zile de relaxare, notează publicația menționată.