Regina costumelor de baie: Candice Swanepoel încinge plaja cu un corp de milioane

Modelul s-a pozat în bikini pe o plajă din Brazilia, la câteva zile după o ședință foto supersexy pentru marca sa de costume de baie. Ea a explicat și un detaliu interesant, observat de mai mulți admiratori.

Multe modele arată spectaculos în costum de baie, dar Candice Swanepoel știe bine că ce-i al ei... e doar al ei. Vedeta în vârstă de 30 de ani a încins atmosfera pe o plajă din Brazilia, unde s-a pozat în bikini, dar și pe Instagram, fotografiile sale atrăgând aprecierile admiratorilor din întreaga lume.



Mamă a doi copii, Candice încă se află la apogeul formei sale fizice, pe care o pune în valoare în pozele făcute pe plajă, sub soarele arzător din Brazilia. Ea le-a explicat și un detaliu celor care au remarcat o mică pată pe fesa stângă: "Pentru cei care au întrebat... Am o mică cicatrice pe fund. Când crești la o fermă din Africa, acolo îți fac vaccinurile", a scris vedeta.





Supermodelul a profitat de câteva zile libere și s-a relaxat în stațiunea Barre Grande, din statul brazilian Bahia, unde a făcut yoga pe plajă și s-a distrat cu prietenele sale, scrie Daily Mail.



Cu o săptămână înainte, Candice Swanepoel a pozat pentru a doua campanie publicitară a brandului său de costume de baie, "Tropic of C", într-o serie de imagini în care își pune în valoare fizicul impecabil.



Unul dintre "îngerii" Victoria's Secret, Swanepoel a defilat pe podium la show-ul din noiembrie al acestei case de modă, după ce în luna iunie a născut a doua oară. Ea a devenit mama unui băiețel, Ariel. Modelul mai are un fiu, Anaca, în vârstă de doi ani, cu fostul ei logodnic, Hermann Nicoli.



Candice a declarat că revenirea sa rapidă în formă se datorează pregătirii de dinaintea show-urilor, când combină regimul strict de fitness cu stresul de zi cu zi al creșterii copiilor. "Să ai grijă de doi copii te aduce foarte repede în formă", a spus ea.



Swanepoel și Nicoli s-au cunoscut la Paris, când ea avea 17 ani, iar el 23, și s-au logodit în august 2015, dar s-au despărțit în luna noiembrie. Vedeta și-a lansat anul trecut propria colecție de costume de baie, iar cel mai bun pentru a o promova nu putea fi decât ea însăși.







Foto: Hepta