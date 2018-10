Prințesa modestă: Kate Middleton a purtat ținuta de la o vizită din 2017

Ducesa a venit la un eveniment în ținuta pe care a purtat-o într-o vizită din 2017. Iar Prințul William și el a purtat același costum ca atunci.

Cunoscută pentru plăcerea cu care reciclează diverse lucruri și pentru atenția sa în privința protejării mediului, Ducesa de Cambridge a dus acest obicei și în privința ținutelor pe care le poartă. Și nu doar ea, ci și soțul său, Prințul William.



Nu este ceva obișnuit să vezi un membru al familiei regale britanice purtând aceeași ținută, dar Kate Middleton nu se agață de regulile stricte când poate servi un principiu sau o cauză bună, astfel că ea și-a făcut marți apariția la un eveniment îmbrăcată cu aceeași rochie pe care a purtat-o în turneul de anul trecut din Germania. Iar William era îmbrăcat cu același costum din 2017, remarcă Daily Mail.



Cu același look perfect în fiecare detaliu, ducesa în vârstă de 36 de ani arăta splendid în rochia de culoarea lavandei, în valoare de aproximativ 1.530 de euro, realizată de Emilia Wickstead, pe care ea a îmbrăcat-o prima oară în iulie 2017, în timpul unei vizite la Hamburg. Kate și soțul său au fost prezenți la primul summit dedicat bolilor mentale, o inițiativă care își propune să îmbunătățească sănătatea psihică în întreaga lume.



Ducesa și-a accesorizat ținuta cu o geantă crem cu imprimeu care imita pielea de crocodil, în valoare de 720 de euro marca Aspinal of London și pantofi de aceeași culoare, iar prințul William a purtat costumul bleumarin cu cravată grena cu care a fost în vizita de acum un an din Germania.

Global Ministerial Mental Health Summit este un eveniment organizat la County Hall din Londra de guvernul britanic și de OECD. Atât ducii de Cambridge, cât și Prințul Harry, au făcut din bolile mentale una dintre temele în care se implică constant. Summitul a reunit personalități politice, academice și demnitari din toată lumea care au discutat modalitățile de înlăturare a stigmatizării bolilor mentale și de îmbunătățire a sprijinului acordat celor care se confruntă cu aceste afecțiuni.