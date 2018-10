Cum să faci cea mai frumoasă nuntă cu bani puțini: Oricine și-ar dori așa ceva

Un cuplu dezvăluie cum a reușit să organizeze o nuntă superbă cheltuind doar 2.000 de dolari. Mai bine și mai ieftin nu se poate!

Când se gândesc să facă o nuntă, primul gând al oamenilor este cât îi va costa. E o adevărată aventură și pentru că totul trebuie să iasă perfect, este important să știi de la bun început ce buget ai și ce timp de eveniment dorești să organizezi.



Jenny și Rob din Raleigh, Carolina de Nord, n-au vrut o nuntă cu orice preț. N-au vrut să rămână cu datorii pentru a epata, ci și-au dorit o nuntă frumoasă, într-o atmosferă intimă, relaxată, care să coste cât mai puțin. Toată povestea a costat doar 2.000 de dolari și a ieșit ceva superb, dovadă imaginile impresionante postate pe Pinterest.



Nunta lor în stil boho-chic a fost un eveniment de buget, bazat pe creativitate și simplitate. Cei doi au explicat cum au reușit. "Gândește-te singur: Ce-mi doresc? Dacă îți place tradiția, păstreaz-o. Dacă nu, treci peste! E atâta libertate când decizi să faci ceva în felul tău în loc să faci așa cum crezi că trebuie", a spus Jenny pentru Pure Wow.



Cei doi tineri au hotărât să păstreze dimensiunea restrânsă a evenimentului, invitând doar câțiva oameni și dând o tentă personală fiecărui aspect. Cea mai mare cheltuială au făcut-o angajând-o pe fotografa Danielle Riliey pentru a surprinde cadrele superbe. Pachetul foto a avut un cost nenegociabil de 1.000 de dolari, dar pozele sunt neprețuite, iar amintirile cu care au rămas pentru toată viața merită efortul.



Cu ceilalți 1.000 de dolari rămași, au făcut toate celelalte lucruri de care aveau nevoie.

Jenny a ales o rochie albă de mireasă, deloc scumpă, de la brandul boho Show Me Your Mumu care se potrivea perfect cu decorul exterior, la care a asortat o jachetă din denim și pe care mama ei i-a brodat pe spate mesajul "Just Married" - un element vestimentar care a completat în mod fericit ținuta miresei.Deși coafura pare scumpă, Jenny a fost, de fapt, ajutată de o prietenă care i-a aranjat profesionist părul și s-a ocupat de machiaj, ca dar de nuntă.Alegerile ieftine nu s-au oprit aici. Florile au fost furnizate de o prietenă a mamei miresei care deține o florărie locală. Aceasta a optat pentru buchete verzi, cu multe frunze, care au costat mai puțin.O parte din flori au fost folosite pentru decorarea altarului improvizat dintr-un suport pentru plantele cățărătoare de pe proprietatea lor.Mobilierul pentru ceremonia în aer liber a fost încropit din scaunele de la părinți, dar într-un mod cu stil - chiar dacă nu semănau, toate scaunele și fotoliile din lemn au fost decorate cu buchețele de lavandă. Pe fiecare loc se găseau programele scrise de mână de Jenny și tipărite la ea la serviciu.Cei doi au umplut mai mulți săculeți cu semințe de lavandă uscată, pe care invitații le-au folosit în locul tradiționalului orez, atuncându-le spre ei când au plecat de la altar, proaspăt căsătoriți.