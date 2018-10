Paharul sus! David Beckham face reclamă la whisky

Fostul fotbalist englez este protagonistul unei campanii de promovare a unei mărci de whisky.

Haig Club a lansat cea mai recentă campanie de promovare pe print, intitulată "Make Your Own Rules/Fă-ți regulile tale", al cărei protagonist este David Beckham. O continuare a campaniei publicitare pentru televiziune de anul trecut, această acțiune continună să atace miturile și prejudecățile care înconjoară scotch-ul, încurajându-i pe consumatori să-l aprecieze în noi moduri și ocazii.



Realizată de fotografa newyorkeză Cass Bird, campania a fost realizată la casa din Londra pe care o deține David Beckham, relatează Alpha Press. Imaginile îl arată pe fostul internațional englez în diferite ipostaze și prezintă, de asemeena, logo-ul schimbat al producătorului Haig, pe care l-a moștenit de la crearea sa, în anul 1627.



"Unul dintre lucrurile mele preferate la Haig Club este modul în care reușește să fie diferit. , a declarat Beckham.



Afacerile fostului căpitan al echipei Manchester United merg strună, dar în familie are mult de lucru. El a dezvăluit recent secretul căsniciei cu Victoria Beckham după ce afirmase că mariajul a fost o "misiune dificilă". "Am ajuns să ignor unele dintre lucrurile negative care se spun. , a spus David Beckham în show-ul de televiziune The Sunday Project.