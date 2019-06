Keanu Reeves, bărbatul care nu pune mâna nici când e rugat: Starul nu le atinge pe femeile care pozează cu el și nimeni nu știe de ce

Fanii au observat că starul le atinge foarte rar pe femeile care îl roagă să pozeze cu ele. Mulți cred că el evită astfel să fie acuzat de comportament nepotrivit.

Și când nu face ceva, Keanu Reeves își fascinează fanii cumva. După multiplele relatări despre modul lui simplu în care trăiește și despre faptele bune pe care le-a făcut în diverse ocazii, sărind în ajutorul unor oameni obișnuiți sau luându-i prin surprindere cu un mic gest frumos, admiratorii săi au un motiv în plus să-l considere un tip special.



Pe o pagină de Facebook au apărut mai multe imagini în care Reeves pozează cu femeile care îl roagă să se fotografieze cu ele, dar acesta nu le atinge. Dacă ar fi fost vorba doar de un cadru, acesta ar fi trecut neobservat, dar cineva a remarcat că actorul în vârstă de 54 de ani are același obicei când pozează cu admiratoarele sale și a creat un cont de Facebook care conține mai multe dovezi: mereu amabil, Keanu Reeves nu refuză rugămintea de a face o poză, dar are grijă să-și țină mâna la distanță în spatele persoanei lângă care se află.



După ce obiceiul său inedit a fost observat, fanii starului îl apreciază o dată în plus, remarcându-i politețea, cineva scriind că este "un gentleman", relatează Daily Mail.



Pagina de Facebook, intitulată "Unprofessional Madman", conține o serie de fotografii în care actorul apare alături de mai multe femei și în fiecare dintre acestea el apare ținându-și mâna la distanță de spatele acestora, în loc să le atingă pe spate sau pe șolduri, așa cum ar fi normal.



Prima postare de pe acest cont a strâns aproape 8.000 de like-uri și peste 2.000 de comentarii, mulți lăudându-l pentru că nu atinge femeile.

