Jennifer Lopez, vedeta cu o siluetă care nu avea nicio șansă în anii '90. Cum a reușit să răzbească în era dominată de Kate Moss

Cântăreața în vârstă de 49 de ani a spus că silueta ei nu se încadra în standardele din anii '90, când etalonul era impus de Kate Moss.

Astăzi, Jennifer Lopez este cunoscută și apreciată pentru formele sale generoase. Dar când s-a impus în lumea muzicii, în anii '90, cu albumul "On the Six", nimeni nu arăta ca ea și ăsta nu era un lucru atât de avantajos pe cât ar fi acum, când diversitatea este încurajată.



Artista a vorbit luni, la gala CFDA Fashion Awards, de la New York, despre cât de greu i-a fost să se afirme la început: "Am început să înregistrez în '90, în era supermodelelor. Atunci, Kate Moss și Cindy Crawford și Christy Turlington erau pe toate posterele pentru că arătau bine", a povestit J Lo.



Silueta cântăreței nu se încadra în standardele de frumusețe ale acelor ani, dar ea a ales să nu lupte cu liniile corpului său, ci să le accepte. Așa că a început să caute haine care i se potriveau și care îi puneau în valoare atuurile, spunându-le fanilor că e bine să ai forme mai rotunjite.



Lopez le-a mulțumit designerilor care au anticipat tendințele și au ales să încurajeze formele pline și naturale. "Când am ajuns în fața acestor oameni, așa cum stau acum în această sală, viața mea s-a schimbat", a spus vedeta pe scenă. "Să stau în camera de design a lui Oscar de la Renta, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci și mulți alții, oameni care au creat și mi-au permis să-mi potrivesc formele cu creațiile lor... să spun că eram ca un copil într-un magazin plin cu dulciuri e de înțeles. Și încet, pe măsură ce formele erau acceptate, fetele care doreau să combine stilul de stradă cu creațiile designerilor au început să înflorească, le sunt tuturor recunoscătoare pentru asta", a continuat cântăreața.



Jennifer Lopez i-a mulțumit și logodnicului ei, Alex Rodroguez, pentru că o face să se simtă cea mai frumoasă persoană din lume. Ea primit premiul Fashion Icon, ca semn de recunoaștere a impactului pe care l-a avut în industria modei, relatează Daily Mail.



Artista a vorbit și într-un interviu din mai 2018, publicat de revista InStyle, despre corpul său cu forme proeminente.

Ea a mărturisit că a avut dintotdeauna tendinţa de a aduna câteva kilograme în plus, dar cu timpul, formele sale au devenit apreciate chiar dacă au depăşit standardele din industria muzicală. La început, însă, n-a fost deloc uşor, fiindcă i s-a recomandat să slăbească, dar a refuzat să ia în seamă criticile., a spus Lopez., a continuat ea.Lopez a mai spus că sprijinul mamei şi al bunicii sale a fost fundamental pentru ca ea să-şi păstreze încrederea în imaginea sa şi că în familia sa o femeie frumoasă era o femeie cu forme voluptoase:Vedeta speră să-i transmită acest mod de a fi şi fiicei sale în vârstă de 10 ani, Emme Muñiz:, a spus ea.