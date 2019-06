Asta înseamnă fericirea: Doi tineri văd lumea, se bucură de viață și se simt liberi. Trucurile care îi ajută să călătorească tot timpul

Doi tineri au vizitat 34 de țări lucrând online în timp ce călătoresc. Trucurile pe care le folosesc îi ajută să-și finanțeze stilul de viață.

În timp ce unii își păstrează slujbele care îi plictisesc și îi obosesc doar pentru a putea cumpăra lucruri și a plăti facturi, Jack Goodwin-Jones, în vârstă de 26 de ani, și Becky O'Connell (25 de ani) preferă să nu agonisească nimic, dar văd lumea și se bucură de viață. S-au cunoscut când erau studenți la Universitatea Sheffield Hallam și au ales să călătorească pentru că astfel se simt liberi și împliniți.



Cei doi gestionează @twotickets.toanywhere, un cont de Instagram pe care prezintă stilul lor de viață, iar fotografiile superbe pe care le fac în tot felul de destinații exotice le-au adus 25.000 de admiratori.



Jack și Becky au reușit să facă asta după ce au strâns niște bani căutând mâncare ieftină și renunțând la ieșirile cu prietenii. Prima lor plecare a fost în Cipru, în iunie 2014, iar după o serie de câteva mini-pauze și-au dat seama că asta le-ar plăcea să facă - să exploreze lumea împreună. Acum pagina lor de Instagram este plină de fotografii din Australia, Cambodgia, Thailanda, Spania, Slovacia, Singapore și multe altele. Acum, în timp ce mulți absolvenți sunt legați de birou, Jack și Becky se plimbă hai-hui prin lume și până acum au trecut prin 34 de țări, scrie Daily Mail.



"Sincer, nu ne place să le spunem asta oamenilor, fiindcă ar avea impresia că ne dăm mari, dar nouă ne place viața noastră. Să călătorim în fiecare zi, să n-avem un program fix și să ne permitem să ne trezim când vrem (nu vă lăsați înșelați, asta înseamnă uneori la 5:00 dimineața), ne dă un imens simț al libertății. , a spus Jack.



Întrebat cum reușesc să facă rost de bani pentru aventurile lor, Jack a explicat: "Înainte de a începe să călătorim am economisit, normal, o sumă frumușică de bani. Am făcut asta evitând mereu mâncarea scumpă și ieșind cu prietenii să bem ceva doar de două ori pe an. Cu două joburi full-time și trăind așa, a fost ușor pentru noi să strângem bani. Așa că am călătorit un an folosind economiile."



"Chiar dacă ne-ar fi plăcut s-o facem, când trăiam din economii n-am stat niciodată într-un hotel de 5 stele, de fapt în vreun hotel, dacă tariful nu era avantajos, și am ales în schimb case de oaspeți. , a explicat tânărul.



"După un an, ne-am dat seama că trebuie să începem să facem niște bani dacă vrem să călătorim tot timpul. Atunci am început să dăm lecții online. Acum predăm engleza online unor copii chinezi, 12 ore pe săptămână. Asta ne acoperă complet costurile de transport, chiar dacă la un ritm mai lent decât eram obișnuiți. Cursurile online nu sunt singura opțiune, însă. Sunt o grămadă de joburi pe care le poți face de la distanță, am găsit de toate, de la planificatori de nunți la consultanți de sănătate care călătoresc și munesc cu laptopul!", a mai spus acesta.