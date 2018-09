Gisele Bündchen și-a făcut operație la sâni, apoi a regretat: „Parcă trăiam într-un corp care nu era al meu“

Vedeta și-a făcut o operație estetică pentru că sânii i s-au micșorat și au devenit inegali după ce a alăptat. Dar a regretat imediat decizia.

Este prima oară când supermodelul brazilian discută despre operația estetică după zvonurile care au apărut în 2015. În cartea sa de memorii "Lessons: My Path to a Meaningful Life", vedeta în vârstă de 38 de ani recunoaște că a suportat o intervenție plastică după ce sânii ei s-au micșorat și au devenit inegali din cauza alăptatului.



"Eram apreciată pentru corpul meu și am simțit că oamenii au așteptări de la mine, iar eu nu le puteam îndeplini. M-am simțit foarte vulnerabilă, pentru că pot face mișcare, pot să mănânc sănătos, dar nu pot schimba faptul că ambilor copii le-a plăcut mai mult sânul meu stâng decât cel drept. Tot ce am vrut a fost să-i am egali și oamenii să nu mai comenteze despre asta", a declarat Gisele pentru revista People.



Supermodelul a confirmat că a făcut operația discret, în urmă cu doi ani. În acea perioadă, Gisele a fost fotografiată împreună cu sora ei, Rafaela, purtând amândouă burka pentru a nu fi recunoscute în timp ce intrau într-o clinică de chirurgie plastică din Paris.

A fost o decizie pe care Gisele a regretat-o imediat. "Când m-am trezit, mă gândeam: <<Ce am făcut?>>. M-am simțit de parcă trăiam într-un corp pe care nu-l recunoșteam. În primul an am purtat haine lăbărțate, fiindcă nu mă simțeam confortabil", a povestit ea.



În cartea sa, Gisele scrie că a tras învățămintele din acest episod.

Bündchen i-a mulțumit soțului ei, Tom Brady, pentru că a susținut-o în acea perioadă., i-a spus el.Vedeta scrie și despre lupta sa cu atacurile de panică, dezvăluind că la un moment dat s-a gândit să se sinucidă., a spus ea pentru People., a adăugat vedeta.În cartea sa, Gisele scrie că nu se simțea specială în copilărie și a avut parte de un început dificil în modelling.După ce la 14 ani a fost descoperită de un agent, într-un mall din São Paulo, ea a suportat multe comentarii negative despre aspectul său fizic., povestește vedeta.N-a trecut mult și aspectul său cu linii atletice și-a croit loc în industrie, Gisele semnând în 1997, cu designerul Alexander McQueen, un contract care o scotea din anonimat. Curând, ea era pe coperta revistei Vogue.