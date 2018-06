George Clooney, un tătic grozav la 57 de ani: Actorul e topit după copiii lui

Starul american a fost fotogafiat în timp ce îşi ţinea în braţe fiul, într-o vacanţă în Italia, iar soţia lui, Amal, o ţinea pe fiica lor.

La 57 de ani, George Clooney are parte de viaţa de familie care i-a lipsit atâta timp. Actorul este un tată fericit şi asta se vede şi din fotografiile făcute de paparazzi la sosirea în Italia.Clooney şi soţia lui, Amal (40 de ani) au ajuns sâmbătă în Sardinia, în sudul Italiei, împreună cu cei doi gemeni, Alexander şi Ella, în vârstă de un an. După aterizarea avionului privat, actorul şi-a luat în braţe fiul, în timp ce Amal o ţinea pe fiica lor, şi au coborât pe pistă, îndreptându-se spre maşina care îi aştepta. Îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare crem şi un tricou polo alb, actorul avea mustaţă şi purta ochelari de soare, iar în picioare avea pantofi sport albi. Amal a optat pentru pantaloni albaştri evazaţi cu imprimeu un floral viu colorat şi un top alb.Clooney a coborât primul din avion pe scările scurte şi cam incomode, ţinându-l cu grijă pe Alexander, în timp ce în mâna dreaptă avea o carte pentru copii. Băieţelul era îmbrăcat cu jeanşi şi tricou alb. Cu ochelari de soare oversize şi o geantă pe umăr, Amal a coborât şi ea apoi, cu Ella în braţe, fetiţa având o ţinută asemănătoare cu a fratelui său.Este pentru prima oară când George şi Amal apar împreună după ce au donat 100.000 de dolari pentru Young Center for Immigrant Children’s Rights, o organizaţie care sprijină imigranţii, notează Daily Mail George Clooney a declarat în emisiunea "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", difuzată de Netlfix, că şi-ar da viaţa pentru soţia sa, Amal, şi pentru gemenii lor. David Letterman i-a povestit actorului cum atunci când a devenit tată concentrarea sa asupra propriei persoane a trecut la copilul său., a spus Clooney.George Clooney a cunoscut-o pe Amal, o avocată specializată în drepturile omului, în 2013, atunci când ea a fost adusă de un prieten comun la locuinţa actorului aflată lângă Lacul Como., a spus starul.Cei doi s-au căsătorit în următorul an, 2014, iar în iunie au devenit părinţii celor doi gemeni, Ella şi Alexander.Foto: Daily Mail, Hepta