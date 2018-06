Evan Rachel Wood se ridică împotriva lui Donald Trump: Vedeta a intrat în greva foamei

Gest impresionant al actriţei americane: ea a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva politicii lui Trump privind imigranţii ilegali.

Evan Rachel Wood este una dintre cele mai militante actriţe din Statele Unite. Ultima sa acţiune demonstrează că pentru ea faptele sunt mai importante decât declaraţiile. Vedeta din "Westworld" şi-a petrecut weekendul la graniţa dintre Statele Unite şi Mexic, ajutând familiile care au fost despărţite din cauza politicii de "toleranţă zero" a preşedintelui Donald Trump în privinţa imigraţiei ilegale.



"M-am simţit de parcă am fost lovită în burtă când am aflat ce se întâmplă. Nu cred că familiile trebuie despărţite, nu pot", a spus Rachel într-un interviu emoţionant acordat luni postului de televiziune ABC News. "Nu cred că e drept şi fără un plan de reunire este ceva de neimaginat, de negândit şi este greşit", a adăugat ea.



Actriţa a aderat la mişcarea #BreakBreadNotFamilies, care propune o grevă a foamei timp de 24 de ore în onoarea celor 2.400 de copii despărţiţi de familiile lor până acum.

, a spus actriţa.Evan Rachel Wood a prezentat acţiunea sa în câteva imagini postate pe Instagram. Într-una dintre fotografii, ea apare în timp ce se joacă cu un băieţel la un adăpost din McAllen, Texas., a scris ea.

Într-o altă imagine, Evan apare în timp ce cară provizii într-un magazin. "Unele organizaţii, precum Crucea Roşie, nu ne-au dat permisiunea de a dona ajutoare. Dar voi puteţi. #EvanInTX", a scris ea, adresându-se celor 450.000 de admiratori de pe reţeaua de socializare.