Frumuseţe fără vârstă: Cum arată un supermodel din '90 la aproape 50 de ani

Helena Christensen demonstrează că vârsta e doar un număr. La 49 de ani, ea străluceşte într-o ţinută avangardistă pe care o purta cu 27 de ani în urmă.

Într-o listă a celor mai frumoase femei trecute de 40 de ani, Helena Christensen nu are cum să rateze primele 10 poziţii. Nu doar pentru ochii săi fermecători, ci pentru aspectul ei fizic în ansamblu, absolut uimitor, care poate stârni complexe multor femei cu 20 de ani mai tinere.

Au trecut 27 de ani de când apărea pe coperta revistei L.A. Style într-o pereche de bikini Thierry Mugler metalizaţi. Şi nu s-a schimbat deloc! Cea mai bună dovadă este că Helena Christensen a pozat în aceeaşi ţinută şi arată extraordinar la 49 de ani.



Fotografiile realizate pe străzile din New York pentru ediţia din luna august a revistei InStyle's Bada** Women, care a publicat şi un interviu cu fotomodelul danez. Într-una dintre imagini, Helena este surprinsă pe o alee pustie din metropola americană, un cadru care suprapune alura longilină şi costumul metalizat pe zidurile din cărămidă roşie ale clădirilor din jur şi cu pavajul din piatră cubică, notează Daily Mail.



În al doilea cadru, fostul "înger" al casei Victoria's Secret a pozat într-un costum de baie dintr-o piesă, de culoare alb şi stă cu o mână în şold, iar în cealaltă ţine într-o mână un ziar The New York Times pe care aruncă o privire.

Încălţată cu pantofi albi cu toc înalt, ea are pe umărul drept o poşetă argintie.Chiar dacă arată incredibil la aproape 50 de ani, Helena tot a avut nevoie de ceva timp ca să se pregătească pentru şedinţa foto în care a purtat din nou ţinuta avangardistă de acum aproape trei decenii., a mărturisit ea în interviul acordat.Întrebată ce femei crede ea că arată atât de bine încât i-ar plăcea să fie ca ele, vedeta a răspuns:În septembrie anul trecut, Helena Christensen mărturisea că nu este sigură că are suficient stil, dar preferă să nu-și facă griji când alege cu ce se îmbracă.Frumusețea naturală a supermodelului danez o ajută, totuși, să poarte degajată orice ținută, casual sau glamour. Secretul ei este la îndemâna multor femei - un somn bun., a mărturisit ea. Pe lângă odihnă, Helena Christensen se menține în formă cu yoga și înot.