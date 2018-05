Diane Kruger, mamă la 41 de ani: Vedeta aşteaptă primul ei copil

Actriţa germană şi partenerul ei, actorul Norman Reedus, vor deveni părinţi. Cei doi sunt împreună din 2015.

Potrivit publicaţiei Us Weekly, actriţa în vârstă de 41 de ani, cunoscută pentru rolurile din "Troia" şi "Inglourious Basterds" este însărcinată cu primul ei copil. Actriţa germană a fost prezentă la Festivalul de film de la Cannes, iar sarcina ei era vizibilă, iar faptul că nu a consumat alcool a alimentat speculaţiile pe această temă.În plus, Kruger a sugerat chiar ea că este însărcinată pe Instagram postând pe 24 mai o poză alb-negru alături de un emoji cu urme de paşi.Ultima apariţie publică a actriţei germane a avut loc pe 14 mai, la ceremonia Trophee Chopard, din cadrul festivalului, iar actriţa a purtat pe Croazetă două rochii largi, care îi ascundeau sarcina, notează Daily Mail Partenerul vedetei, actorul Norman Reedus, cunoscut pentru rolul foarte apreciat din serialul "The Walking Dead", mai are un fiu, Mingus Lucien Reedus, în vârstă de 18 ani, cu modelul Helena Christensen, cu care a avut o relaţie între 1998 şi 2003, notează Daily Mail.Diane şi Norman s-au cunoscut în 2015, pe platourile de filmare ale producţiei "Sky", dar relaţia lor a devenit publică abia în 2017, când au fost văzuţi în timp ce se sărutau. Ea a mai fost căsătorită cu actorul francez Guillaume Canet, din 2001 până în 2006.Foto: Hepta