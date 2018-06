Colecția impresionantă de bijuterii deținută de Camilla Parker Bowles, soția Prințului Charles

În afara colecției sale personale, Camilla are acces la bijuteriile care aparțin Casei Regale și a cărei custode este Regina Elisabeta a II-a. Ducesa de Cornwall poate împrumuta piese faimoase din Colecția Regală pentru a-și accesoriza ținutele purtate la diverse evenimente oficiale și apariții publice.

Camilla preferă să poarte de obicei bijuterii din Colecția Regală care au aparținut Reginei Elisabeta, Regina Mamă, bunica Prințului Charles. Ani la rândul, Camilla a fost unul dintre membrii Casei Regale Britanice cu o imagine negativă, fiind privită de public drept "amanta" Prințului Charles și principalul motiv pentru care acesta a divorțat de Prințesa Diana. Din acest motiv, Camilla a evitat să poarte bijuterii din Colecția Regală pe care le-a purtat și fosta soție a lui Charles.

Iată câteva dintre bijuteriile spectaculoase purtate frecvent de Camilla Parker Bowles:

Ducesa de Cornwall a purtat această tiara magnifică, realizată din aur, platină și diamante, la banchetul regal care a marcat debutul său în Familia Regală, care a avut loc în anul 2005, la Palatul Buckingham. Este o piesă masivă, care înconjoară complet capul, amintind mai mult de o coroană decât de o tiara.

La premiera filmului "Skyfall" din octombrie 2012, care a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, Camilla a purtat un colier având c piatră principală un quartz mov, în formă de inimă. Bijuteria i-a fost dăruită în ziua nunții Reginei Elisabeta, Regina Mamă, de către Regina Alexandra, în anul 1923.

Acest set realizat din diamante și rubine include un colier masiv și o pereche de cercei. Ducesa a purtat setul la premiera filmului "The Second Best Exotic Marigold Hotel", din data de 17 februarie 2015. Setul i-a fost oferit Ducesei de Cornwall de către Regele Abdullah al Arabiei Saudite.