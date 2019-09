Demi Moore nu „iartă“ nimic în cartea ei: Reacția primului soț după ce a aflat că vedeta l-a înșelat înaintea nunții

Foștii soți ai actriței n-au liniște după dezvăluirile picante pe care ea le face în autobiografia sa. Doar Bruce Willis pare „greu de ucis“.

Nici primul, nici ultimul soț al actriței americane n-au scăpat de dezvăluirile sale incomode. Freddie Moore și Ashton Kutcher ies destul de "șifonați" după apariția volumului "Inside Out"; doar tatăl celor trei fiice ale vedetei, Bruce Willis, stă liniștit, fără să fie nevoit să dea vreo dezmințire.



Pentru Freddy Moore, statutul de prim soț al lui Demi Moore a fost un titlu de glorie. Dar în aceste zile nu prea se mai poate lăuda cu asta: fata frumoasă cu care a fost căsătorit cinci ani tocmai a dezvăluit întregii lumi că l-a înșelat în noaptea de dinaintea nunții.



La prima apariție publică după apariția volumului biografic "Inside Out", artistul rock în vârstă de 69 de ani a mimat, zâmbind, un gest care indica nebunia, secvență surprinsă într-o scurtă înregistrare video publicată de cotidianul britanic Daily Mail.



Îmbrăcat într-un trening negru Adidas, Moore mergea miercuri pe o stradă din Los Angeles când a fost reperat de Lion's Share News. El s-a mărginit să spună că va citi cât de repede va putea cartea scrisă de Demi Moore.

S-ar putea, totuși, să nu fie prea încântat de ceea ce va descoperi: actrița povestește în cartea sa că l-a înșelat pe Freddy înaintea nunții: "În noaptea de dinaintea nunții, în loc să stau acasă și să mă pregătesc, l-am sunat pe un tip pe care-l cunoscusem la o filmare. Am plecat de la petrecerea burlăcițelor și m-am dus la apartamentul lui. De ce am făcut asta? De nu m-am dus să-l văd pe bărbatul cu care urma sa jur că îmi voi petrece restul vieții și să-i spun că am îndoieli?", scrie ea, într-un fragment publicat de People.



Demi Moore avea doar 18 ani când s-a măritat prima oară.

Ea a fost căsătorită cu Freddy din 1980 până în 1985.Vedeta explică în cartea sa că nunta venea într-un moment dificil, după ce tatăl său adoptiv, Danny Guynes, s-a sinucis în 1980., scrie vedeta.Moore avea 16 ani când l-a cunoscut pe Freddy, care atunci era însurat cu prima lui soție, Lucy., mărturisește actrița.Demi susține că după ce i-a spus că l-a înșelat, Freddie s-a cuplat cu o elevă de 14 ani, pe care o chema Renne, și căreia el îi dădea lecții de chitară.Cei doi s-au căsătorit în 2005 și au și acum o relație solidă, scrie Daily Mail.

"Am observat imediat că Freddie și Renee aveau o legătură - deși el era de două ori mai în vârstă ca ea - și într-o după-amiază le-am zis: <<Dacă se întâmplă vreodată ceva între mine și Freddie, pariez că voi veți fi împreună>>. Renee a fost jenată, iar el s-a enervat că am supărat-o atunci, dar imediat după ce Freddie și eu ne-am despărțit, ei au rămas împreună și sunt un cuplu și azi", scrie Demi Moore în cartea sa.