Blanca Blanco, o altă Marilyn Monroe: Cea mai senzuală femeie de la Hollywood, readusă la viață într-o nouă ședință foto

Într-un omagiu adus celei mai adorate starlete din istorie, Blanca Blanco a recreat o ședință foto pe care Marilyn Monroe a făcut-o în 1962.

A crescut urmărind-o în filmele clasice care au inspirat-o în cariera sa. Pentru Blanca Blanco a fost o onoare să o omagieze pe nemuritoarea Marilyn Monroe, la aniversarea a 60 de ani de la lansarea unuia dintre cele mai faimoase filme ale starletei.



Într-o ședință foto inspirată de câteva scene din comedia "Some Like It Hot/Unora le place jazz-ul", Blanca Blanco a întruchipat-o pe Marilyn Monroe în ipostaze pline de senzualitate. Regizat de Billy Wilder, "Some Like It Hot", în care starleta a jucat alături de Jack Lemmon și Tony Curtis, a fost lansat la 26 martie 1959 și a devenit un titlu de referință al cinematografiei americane, bucurându-se de un succes uriaș. Marilyn a jucat perfect în rolul personajului Sugar Kane Kowalczyk, având mai multe scene memorabile.



Cu toate limitele evidente - nimeni nu o mai poate aduce înapoi pe Marilyn așa cum era ea -, Blanca Blanco s-a achitat remarcabil de dificila misiune de a o întruchipa pe celebra actriță așa cum era ea în iunie 1962, când a pozat pentru fotograful Bert Stern. Ședința foto a fost numită "The Last Sitting", un titlu premonitoriu. Două luni mai târziu, Marilyn a murit.



Cunoscută pentru apariția din "Mission: Possible", Blanca Blanco a interpretat-o pe Marilyn în câteva cadre sexy în care a folosit o perucă blondă și un machiaj strident. În imaginile alb-negru ea a pozat topless, acoperită doar de o bucată de pânză semitransparentă prin care i se văd sânii. În alte două imagini color, actrița cunoscută pentru rolul din "Mission: Possible" stă întinsă în pat, într-o cameră cu un decor în stilul anilor '50-'60, într-un neglijeu satinat, cu o farfurier pătrată pe care se află o sticlă de lapte și o cană albă.



Chiar dacă nu este cea mai fidelă reprezentare a legendarei starlete, capitol la care Suzie Kennedy, un model care seamănă perfect cu Marilyn, nu poate fi depășită, Blanca Blanco reușește să transmită în acest pictoral o parte din senzualitatea și frivolitatea cu care MM a cucerit lumea.



Născută la 1 iunie 1926, Marilyn Monroe este una dintre cele mai cunoscute figuri din toate timpurile, iar numele ei a devenit sinonim cu atracţia feminină. A fost actriţă, model, cântăreaţă, sex-simbol şi divă pop, printre cele mai celebre ale secolului XX. Chiar şi acum, la atâtea decenii de la moartea sa, survenită în 1962, starleta are numeroși fani, iar informaţiile despre ea şi fotografiile sale stârnesc un interes imens.



Ascensiunea lui Marilyn Monroe a început cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste. Vedeta a depăşit o copilărie dificilă, devenind unul dintre cele mai mari sex-simboluri ale lumii. De-a lungul carierei sale, filmele în care a jucat au avut încasări de peste 200 de milioane dolari.