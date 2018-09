Dublă ținută: În fiecare zi se îmbracă la fel ca fiica sa

O femeie de 39 de ani a dezvoltat o pasiune neobișnuită pentru care a cheltuit până acum mii de dolari: în fiecare zi, ea poartă ținute identice cu cele ale fiicei sale.

Dacă le întâlnești pe stradă, n-ai cum să nu le observi: cu ținutele lor identice, Yesenia Medina, din La Puente, California, și fiica sa, în vârstă de 10 ani, seamănă ca două picături de apă. De profesie make-up artist, femeia cheltuiește mii de dolari pentru a se îmbrăca la fel ca fata sa, Monique, căreia îi spune Kiki, iar rezultatul este impresionant.



Yesenia obișnuiește să posteze pe Instagram imagini cu ținutele lor "la indigo", iar când nu poate să cumpere haine identice pentru măsurile lor, ea le face singură.



Mamă a doi copii, fashionista l-a introdus și pe fiul ei de un an, Misael, în acest joc și îi ia haine asortate, iar soțul său este fotograful. Ședințele lor foto sunt amuzante și au cucerit o mulțime de admiratori pe Instagram.



"Cred că am cheltuit mii de dolari, dar am făcut singură și vreo 20 de ținute pentru Kiki, ceea ce a mai redus cheltuiala", a spus femeia.



Costurile sunt mari pentru că Yesenia nu îmbracă niciodată de două ori aceeași ținută. "Avem garderobe mari. Dacă am purtat o ținută și am postat-o pe Instagram, n-o mai îmbrac a doua oară. , a explicat ea.



Dar cum i-a venit ideea de a se îmbrăca la fel ca fiica sa? Atrasă de mult timp de modă și de frumusețe, Yesenia a fost încântată când a aflat că va avea o fetiță. Când Kiki avea în jur de un an, mama sa a început să-și asorteze culorile ținutelor sale cu cele ale hăinuțelor ei, o tendință denumită "twinning/îngemănare", scrie Daily Mail.

