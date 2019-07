Prima mașină creată de bărbați special pentru femei: Cum arăta La Femme, un Dodge feminin din anii '60

Tot ce avea de oferit automobilul roz a fost creat pentru femei. La Femme a fost singura mașină feminină din lume și avea umbrelă roz, poșetă de aceeași culoare și un suport pentru ruj.

Ți s-a întâmplat de atâtea ori să preferi mijloacele de transport în comun în loc să folosești mașina pentru că-ți dădea prea multe emoții șofatul sau pentru ți se pare prea incomod? Ai vrea o mașină "croită" pe felul tău de a fi și care să se plieze perfect pe ceea ce ai tu nevoie? Păi să știi că nu ești prima femeie care gândește așa! N-o să-ți vină să crezi, dar a existat o mașină creată special pentru femei! Niște bărbați deschiși la minte, cu idei avangardiste pentru vremurile aceea, au creat un automobil special pentru femei, adaptat la nevoile lor și capabil să răspundă la toate așteptările pe care acestea le aveau.Ai putea spune, pe bună dreptate, că în anii '50 femeile nu prea puteau să iasă din banca lor, iar societatea americană încă era destul de sexistă, dar în deceniul următor femeile începeau să-și afirme spiritul de emancipare, iar mașina feminină a marcat începutul acelei revoluții. Un Dodge numit sugestiv La Femme, cu volanul, bordul scaunele și banchetele moi și confortabile de culoare roz, era visul oricărei femei.Când au creat acest model, cei de la Dodge au lăsat deoparte toate bancurile despre femeile care nu știu să conducă și au fost atenți la fiecare detaliu, oricât de mic, completând lista de accesorii cu o umbrelă roz, o poșetă de aceeași culoare și un suport pentru ruj. Pe ei i-a interesat ca această mașină să ofere tot ce-și dorește o femeie, dar, cu toată atenția și bunăvoința lor, planurile nu s-au potrivit cu realitatea: deși le era dedicată, femeile nu s-au grăbit să o cumpere.Automobilele roz au zăcut în showroom-uri, acoperite de praf.În anul următor, Dodge a renunțat la accesoriile roz, dar a instalat în noul model o mochetă roz și a folosit vopsea de culoarea lavandei pentru interior, în încercarea de a nu se distanța prea mult de designul feminin original. Producătorul a renunțat la geanta roz, dar a păstrat celelalte accesorii, precum umbrela și pelerinele de ploaie roz. Poate și asta a făcut ca modelul din 1965 să nu se vândă prea bine: doar 1.500 de bucăți au ieșit din unitățile de vânzare.Poșeta era plasată inteligent pe spatele spătarului fotoliului din dreapta și se putea transforma într-un spațiu de depozitate în mijlocul habitaclului, scrie site-ul Messy and Chic Experimentul cu mașina feminină n-a mers, iar producătorul auto a fost nevoit să-și regândească strategia, dar acest Dodge La Femme rămâne o piesă remarcabilă care cu siguranță atrage toate privirile pe stradă. Astăzi o femeie n-ar conduce cu siguranță așa ceva în viața de zi cu zi, dar niciuna n-ar refuza o plimbare cu o mașină creată exclusiv pentru ea sau măcar un selfie cu o creație care avea clasă și personalitate.Foto: Messy and Chic