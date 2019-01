Gustări sănătoase, perfecte pentru creier

La fel ca pielea și stomacul tău, creierul tău are nevoie de hrană. Anumite alimente contribuie la stimularea diferitelor părți ale corpului. Ar trebui să introduci în alimentația ta gustări sănătoase pentru creier dacă vrei să ai parte de cele mai bune performanțe în fiecare zi. Creierul este mașinăria complexă care controlează organismul. Iată câteva gustări sănătoase pentru creierul tău!

De ce gustări sănătoase are nevoie creierul tău?



1. Spanac





Un studiu realizat de Universitatea Rush a arătat că oamenii care consumă 1-2 porții de legume verzi, cum ar fi spanacul, timp de 5 ani, au abilitățile cognitive ale unei persoane cu 11 ani mai tânără. Spanacul conține vitamina K, folați, beta caroten și luteină.





2. Ciocolată neagră





Ciocolata are un nivel ridcat de flavonoli. Acești compuși au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și se crede că sunt responsabili pentru o mare parte din beneficiile aduse sănătății de consumul de ciocolată. Studiile au ajuns la concluzia că un consum de ciocolată de 50 de grame pe săptămână reduce riscul infarctului cerebral cu 12%, riscul accidentului vascular cerebral hemoragic cu 27% și riscul total de accidente vasculare cerebrale cu 14%.





3. Ceai verde





Ceaiul verde este cunoscut ca fiind o băutură cu proprietăți antioxidante puternice, care ajută la îmbunătățirea funcției creierului, contribuie la pierderea de grăsime și reduce riscul de cancer. În plus, conținutul de L-theanină crește nivelul de dopamină din organism.





4. Roșii





Roșiile au un conținut bogat de antioxidanți. Acestea au și licopen, care reglează genele din creier ce influențează inflamația din corp și contribuie la dezvoltarea creierului.





5. Salvie





Pe lângă faptul că dă o aromă uimitoare preparatelor, salvia este și o gustare perfectă pentru creier. Aceasta are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Este folosită pentru ameliorarea durerii, dar contribuie și la îmbunătățirea capacităților de memorie și cognitive.





6. Nuci





Nucile conțin proteine și minerale. În mod evident, persoanele cu alergii la nuci nu pot consuma această gustare. Însă în cazul persoanelor care nu au probleme, nucile oferă avantaje uimitoare, cum ar fi un conținut de două ori mai mare de antioxidanți decât migdalele și arahidele.Nucile conțin proteine și minerale.





7. Avocado





Aceste fructe au un conținut bogat de substanțe nutritive. Dacă îți place guacamole, atunci îți place avocado, care este format din carbohidrați sănătoși, grăsimi și vitamine. Printre acestea se numără și:





Vitamina K - sintetizează anumite proteine care ajută la coagularea sângelui.





Vitamina C - nu poate fi produsă în organism, așa că este important aportul extern al acestei vitamine. Este un antioxidant necesar pentru întărirea sistemului natural de apărare al organismului, cunoscut și sub numele de sistem imunitar.





Potasiu - un mineral și electrolit care produce impulsuri electrice în organism și care gestionează tensiunea arterială, contracțiile musculare, impulsurile nervoase, digestia și ritmul cardiac.





Vitamina B5 - esențială pentru producția de energie și descompunerea grăsimilor și carbohidraților.





Vitamina B6 - necesară pentru dezvoltarea normală a creierului și pentru menținerea sănătății sistemului nervos și imunitar.





Vitamina E - dizolvă grăsimea și sprijină vederea, reproducerea, precum și sănătatea sângelui, creierului și pielii.





8.





Această varză conține multe substanțe de care are nevoie organismul uman. Are un conținut bogat de fier, folați, vitamina B6 și proteine, adică tot ceea ce are nevoie creierul pentru a produce serotonină și dopamină.





9. Semințe de chia





Aceste semințe mici vin la pachet cu beneficii uriașe. Semințele de chia conțin DHA (omega) și o proteină completă. Înseamnă că acestea conțin 9 dintre aminoacizii esențiali necesari pentru a menține starea de spirit și pentru o funcționare bună a creierului.





Creierul controlează totul. Îi oferi cunoștințe, însă are nevoie și de nutrienții adecvați. Nu uita să incluzi aceste alimente sănătoase în dieta ta!