Efecte incredibile pe care le are cafeaua asupra corpului tău

Cafeaua are o reputație proastă. Oare lucrurile care au un gust bun sunt aproape întotdeauna rele pentru noi? Oamenii tind să treacă cu vederea lucrurile cu adevărat incredibile pe care le face cafeaua pentru noi.

1. Îți îmbunătățește dispoziția

2. Crește acuitatea mentală și îmbunătățește sănătatea creierului

3. Ajută la prevenirea diabetului

4. Stimulează sănătatea inimii

5. Îți protejează ficatul

6. Îmbunătățește sănătatea ochilor

Pe lângă aroma sa magnifică și abilitatea de a ne ajuta să ne trezim, multe dintre componentele cafelei ne ajută în moduri la care nu ne-am gândit. Iată ce efecte incredibile are cafeaua asupra corpului tău!Ce efecte incredibile are cafeaua în viața ta de zi cu zi?Orice iubitor adevărat de cafea poate afirma că există ceva special la acea primă cană de cafea băută dimineața. Cafeaua poate îmbunătăți starea de spirit a cuiva, iar un studiu realizat în 2011 a arătat că un consum moderat de cafea scade riscul de depresie la femei, riscul de suicid la bărbați și, în general, creează o stare de spirit mai bună, acționând ca cel mai gustos antidepresiv. Nu este imaginația ta dacă ți se pare că o cană de cafea servită dimineața te face mai puțin iritabilă. De fapt, s-a dovedit că îmbunătățește starea de spirit prin creșterea producției de serotonină, noradrenalină și dopamină.Efectele pe care le are cafeaua asupra creierului nu se opresc la o dispoziție mai bună. Cafeaua poate face, de asemenea, minuni pentru memorie pe termen lung. Studiile arată că o creștere a aportului de cofeină înaintea unei sarcini exigente poate crește procesarea creierului și retenția memoriei. De asemenea, te ajută să te concentrezi, să reacționezi mai repede și să formulezi argumente mai bune. Vestea bună este că unele studii au descoperit că un consum de trei căni de cafea pe zi ar putea fi suficiente pentru a opri apariția bolii Alzheimer. Cafeaua vizează și partea creierului afectată de boala Parkinson, reducând riscul acestei afecțiuni cu 25% la bărbați și mai puțin în cazul femeilor.Într-adevăr, consumatorii de cafea se pot bucura de faptul că dependența lor îi poate ajuta să evite diabetul. O cană de cafea vizează insulina, prin creșterea de adiponectină, reglând astfel zahărul din sânge și nivelul insulinei. Iar alături de magneziu și antioxidanți, o cană de cafea devine un amestec puternic de combatere a bolilor. Însă efectele sunt temporare. Așa că are sens faptul că persoanele care beau mai multă cafea să fie mai bine protejate. Aceste reguli nu se aplică persoanelor care suferă deja de diabet. În aceste cazuri, nivelul de zahăr din sânge și sensibilitatea la cafea pot varia de la o persoană la alta. Este recomandat să consulți un medic înainte de a face modificări ale dietei.Oamenii erau de părere că această băutură dăunează inimii, dar studiile recente au combătut aceste preconcepții. Se pare că nu există nicio legătură între creșterea riscului apariției bolii cardiace și cafea. Dimpotrivă, dovezile sugerează că este bună pentru inimă cafeaua. În general, cafeaua s-a dovedit a fi un aliat puternic în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară. Deși efectele sunt mai puternice în cazul femeilor, consumul moderat de cafea s-a dovedit că scade ușor riscul atacului de cord. Dacă iubești cu adevărat cafeaua, iată altă curiozitate despre aceasta - trei până la cinci căni de cafea pe zi pot reduce semnificativ riscul apariției accidentului vascular cerebral. În plus, cafeaua ajută și la scăderea riscului insuficienței cardiace și a apariției bolii coronariene.Dacă îți place să bei o bere sau două atunci când ajungi acasă după o zi lungă la birou, atunci avem o veste bună pentru tine. Cafeaua te poate ajuta să protejezi ficatul de celelalte obiceiuri nesănătoase. Cafeaua reduce nivelul de enzime care provoacă leziuni hepatice și lucrează pentru a combate cancerul hepatic și ciroza. Două căni de cafea pe zi pot reduce riscul spitalizării și mortalității în cazul bolilor hepatice cu 50%. Cafestol și kahweol sunt cele două substanțe din cafea care sunt responsabile pentru acest potențial de salvare a vieții. Rezultatele variază de la o persoană la alta. Pentru rezultate optime, consumul de cafea ar trebui integrat în stilul de viață, nu adoptat ca un remediu rapid. De asemenea, s-a demonstrat că un consum moderat de cafea poate reduce riscul de cancer de ficat. Trei sau patru căni pe zi pot scădea riscul cu 38%, respectiv cu 41%.Morcovii au un concurent când vine vorba de îmbunătățirea vederii. Persoanele care vor să facă o pauză de la cura cu morcovi, pot încerca și efectele cafelei. Oamenii de știință au descoperit că acest lichid aromat este uimitor pentru vederea ta. Cafeaua conține acid clorogenic, un antioxidant puternic care poate preveni deteriorarea vederii cauzată de deteriorarea retinei. Oamenii tind să uite că această băutură are sute de alte proprietăți pe lângă cele oferite de cofeină. Cafeaua brută conține 7% acid clorogenic, spre deosebire de procentul de 1% de cofeină.