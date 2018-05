Ce fac oamenii bogați diferit și oamenii obișnuiți, nu

Mulți oameni încearcă să pară mai bogați decât sunt, chiar și în detrimentul lor. Dacă ești atent la comportamentul pe care îl au oamenii bogați, vei fi surprins să descoperi că aceștia urmăresc tipare diferite de cei care sunt bogați în interior, dar săraci în exterior.

1. Cumpără second hand

2. Cumpără proprietăți accesibile ca preț

3. Așteaptă oferte bune

4. Nu se pensionează

5. Au grijă de bugetul lor

6. Investesc în tangibile

Există anumite lucruri pe care oamenii bogați le fac, iar mai jos poți descoperi câteva dintre acestea. Iată despre ce este vorba!Lucruri pe care oamenii bogați le facUnele lucruri nu ar trebui cumpărate second hand, cum ar fi lenjeria de corp, mâncarea și așternuturile. Dar atunci când vine vorba de orice altceva, oamenii bogați sunt primii care fac o afacere prin cumpărarea lucrurilor second hand. Cel mai important, oamenii bogați tind să nu cumpere mașini noi, deoarece înțeleg deprecierea care apare în primii ani de existență ai unei mașini noi, sau, dacă achiziționează o mașină nouă, tind să o dețină timp de cel puțin zece ani, astfel bucurându-se de întreaga sa valoare. Oamenii din această pătură socială iubesc antichitățile, care nu sunt întotdeauna deosebit de costisitoare, și mobilierul la mâna a doua. Fiecare bănuț este salvat prin cumpărarea și refacerea unei canapele second hand, care poate fi ulterior investit sau salvat pentru o achiziție care îi ajută să își asigure viitorul financiar.Oamenii bogați își plătesc casele cu banii jos sau au cel puțin un depozit de 15%. Această categorie de oameni are tendința de a cumpăra case mai vechi, fiind foarte rară situația în care oamenii aceștia își cumpără o casă nouă sau își construiesc o casă. Acest lucru se datorează cel mai probabil psihologiei bogatului în care o valoare ridicată este pusă pe calitate și nu se dorește experimentarea deprecierii inițiale a noilor bunuri. Casele de milioane de dolari și euro sunt pentru persoanele cu ipoteci masive, cu egouri uriașe și probleme financiare pe măsură.În studiile realizate, oamenii cărora le-au fost oferiți 5 dolari în prezent sau 10 dolari peste două luni au ales să ia 5 dolari. Cu toții urmăm o teorie greșită, deoarece în mod clar oferta de 10 dolari este cea mai bună alegere, cu excepția unei nevoi imediate de bani. Oamenii bogați nu sunt afectați de această problemă. Aceștia vor aștepta luni și uneori chiar ani pentru a obține cea mai bună valoare pentru un anumit lucru. Acesta este modul în care cei bogați supraviețuiesc unor catastrofe economice.Nu poți deveni bogat repede. Oamenii bogați își petrec întreaga viață construindu-și averea, prin economii și alte comportamente.Cu toate acestea, există mai mult decât un stimulent de a nu se pensiona sau retrage din domeniul de business atunci când sunt bogați: cei mai mulți oameni bogați dețin propria afacere, iar atunci când ești propriul tău șef, ești mult mai motivat să continui să lucrezi, pentru că ai tendința de a fi pasionat de afacerea pe care o ai. Acest lucru este susținut de faptul că oamenilor bogați le place să fie ocupați, iar pensionarea poate reprezenta cel mai plictisitor lucru pentru o persoană de genul acesta. Întregul concept al pensionării este un adjuvant modern pentru viața profesională. Dacă așteptăm cu nerăbdare să ne pensionăm, putem să observăm munca noastră zilnică făcută pentru beneficiul financiar al altora.Toți oamenii bogați au făcut un buget, pe care îl respectă. Menținerea unui buget este esențială, mai ales în zilele noastre, când prețurile par să crească mai repede decât pot bancherii să tipărească bani noi. Cea mai importantă parte a unui buget este onestitatea. Trebuie să fii sincer cu tine și să te asiguri că fiecare cheltuială pe care o faci este cu cap. Oamenii bogați își vor organiza bugetul ore întregi. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că sunt luate în considerare toate deviațiile de la buget. Ai putea spune că există o corelație între cât timp petreci pentru organizarea bugetului și cât de bogat ești.Odată ce bogații devin bogați, aceștia fac ceva ce restul oamenilor nu fac: investesc o parte din banii lor în bunuri tangibile, care le îmbunătățesc viața mai mult decât prin mijloace monetare. Această categorie de oameni cumpără artă, vinuri bune, lingouri și antichități. Eviden, există un avantaj financiar atunci când deții aceste lucruri, deoarece valoarea lor crește adesea în timp, însă au și o altă caracteristică - sunt greu de vândut. Atunci când ai 1.000 de euro în numerar, este foarte ușor să cheltuiești banii pe un capriciu. Dar nu și când sunt investiți într-o sticlă de vin scump. Necesitatea de a-ți vinde bunurile pentru a obține numerar îți oferă timpul necesar pentru a lua o decizie mai motivată. De exemplu, te vei gândi de două ori înainte de a-ți achiziționa un tricou de 1.000 de euro, dacă este nevoie să vinzi un bun pe care îl ai pentru a-ți plăti achiziția.