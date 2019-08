4 arome de toamnă pe care să nu le ratezi în Kyoto

Toamna este sezonul abundenței, al aromelor speciale și al apetitului pentru delicatese culinare. În această perioadă se prepară feluri de mâncare irezistibile în Kyoto. Descoperă ingredientele pe care nu trebuie să le ratezi dacă vizitezi Kyoto în sezonul de toamnă.

Peisajele fascinante se îmbină cu aromele aparte care te atrag să testezi noi rețete de care nu ai auzit până acum, iar tradiția culinară din Kyoto este renumită în întreaga Japonie. Toamna este sezonul ideal pentru a savura ingredientele de bază ale acestei regiuni, iar cu ajutorul specialiștilor în arta culinară vei ști ce să alegi din meniurile pe care le vei citi.



Iată ce preparate trebuie să guști în Kyoto în lunile de toamnă:



1. Tamba Matsutake (Sugatayaki, Dobinmushi)

Ciupercile matsutake sunt renumite pe tot teritoriul Japoniei pentru aroma lor specială, iar cele cultivate în Tamba, localizată în nordul regiunii Kyoto, sunt considerate de cea mai bună calitate. Au o aromă intensă și o textură foarte plăcută. Există mai multe modalități de a găti ciupercile matsutake, dar cele mai populare sunt sugatayaki (rumenite întregi) și dobinmushi (fierte la abur în vase de teracotă). Sugatayaki este o metodă prin care ciupercile sunt rumenite deasupra cărbunilor, folosindu-se un grătar numit shichirin, iar la final sunt stropite cu suc de sudachi, care face parte din categoria de citrice din Japonia.

Vei fi uimit de aroma cu totul deosebită a acestor ciuperci și le vei comanda din ce în ce mai des odată ce le-ai gustat. Metodat dobinmushi presupune gătirea la abur a ciupercilor într-un vas de teracotă, alături de pește alb și zeamă de legume. Preparatul este turnat într-un choko (cupă pentru sake), care îți permite să savurezi ingredientele și zeama transparentă.



2. Tamba Kuri (Kuri Gohan)

Următorul preparat pe listă este Tamba Kuri, castane Tamba, care sunt culese în regiunea cu același nume. În trecut erau oferite drept daruri familiilor înstărite, fiind folosite inclusiv pentru plata taxelor anuale de către fermieri.Sunt mari și au o coajă strălucitoare.

Aceste castane sunt recunoscute pentru menținerea culorii și faptul că nu se desfac în bucăți când intră în contact cu o sursă de căldură. Sunt folosite adesea pentru prepararea deserturilor, dar includerea lor în Kuri Gohan (castane cu orez) reprezintă o tradiție culinară foarte apreciată și gustoasă în Kyoto. Orezul se prepară prin gătirea castanelor decojite cu sare, sake, sos de soia, orez și alte condimente pentru a obține un fel de mâncare cu textură moale și o aromă ușor dulceagă.



3. Shogoin Daikon (Furofuki Daikon)

Deși cel mai des întâlnit tip de daikon (ridiche japoneză) are o formă alungită, Shogoin Daikon își are originea în Kyoto și este rotundă. Această ridiche are miezul moale, un conținut ridicat de apă și rămâne întreagă când este gătită. Nu este extrem de fibroasă și este ușor dulceagă, fiind la fel de gustoasă și când este consumată crudă.

Varianta preferată de a o consuma în Kyoto este prin fierbere în supă de legume.Dacă mergi la un restaurant din regiune selectează Furofuki Daikon, care este preparat prin fierberea acestei ridichi și consumarea ei cu sos obținut din miso alb, semințe de susan rumenite și zahăr. Nu vei uita prea curând gustul unic.



4. Mizuna

Este o legumă cu frunze verzi care provine din Kyoto și este cunoscută pentru textura crocantă, gustul zemos și ușor amărui. Toamna este gătită în nabe (oală caldă). În acest vas mizuna este încălzită alături de zeamă de legume, carne de porc și tofu prăjit. La final se adaugă sos ponzu, preparat din sos de soia și suc de citrice. În unele restaurante vei regăsi și combinația dintre mizuna și daikon oroshi (ridiche rasă). Este un preparat rapid și foarte consistent.